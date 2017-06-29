Стало известно, о чем будут говорить на встрече по Сирии в Астане
В рамках Астанинского процесса
В рамках Астанинского процесса
Согласно информации, полученной от
«Стороны будут работать над согласованием границ и карт зон деэскалации, документов, регламентирующих деятельности сил контроля деэскалации, положения о координационном центре.
Также стороны планируют выработать совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список международного культурного наследия ЮНЕСКО. Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Накануне встречи высокого уровня