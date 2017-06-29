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11:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Стало известно, о чем будут говорить на встрече по Сирии в Астане

В рамках Астанинского процесса 4—5 июля 2017 года будет продолжена работа над реализацией положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Источник: Reuters

Согласно информации, полученной от стран-гарантов, в ходе пятой международной встречи по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса 4—5 июля 2017 года будет продолжена работа над реализацией положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного по итогам предыдущей встречи в столице Казахстана.

«Стороны будут работать над согласованием границ и карт зон деэскалации, документов, регламентирующих деятельности сил контроля деэскалации, положения о координационном центре. Страны-гаранты намерены принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», ― говорится в сообщении.

Также стороны планируют выработать совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список международного культурного наследия ЮНЕСКО. Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты собираются провести 3 июля заседание Совместной рабочей группы.

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