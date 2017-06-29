Стало известно, о чем будут говорить на встрече по Сирии в Астане

Согласно информации, полученной от стран-гарантов, в ходе пятой международной встречи по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса 4—5 июля 2017 года будет продолжена работа над реализацией положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного по итогам предыдущей встречи в столице Казахстана.

«Стороны будут работать над согласованием границ и карт зон деэскалации, документов, регламентирующих деятельности сил контроля деэскалации, положения о координационном центре. Страны-гаранты намерены принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», ― говорится в сообщении.

Также стороны планируют выработать совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список международного культурного наследия ЮНЕСКО. Возможно обсуждение и других вопросов, представляющих взаимный интерес.