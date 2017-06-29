Заксобрание Нижегородской области приняло закон об увеличении штрафа за расклеивание объявлений

Напомним, что в апреле депутаты приняли законопроект в I чтении.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение требований к размещению информационных и рекламных конструкций и увеличить размер штрафа за самовольное расклеивание объявлений в необорудованных для этого местах.

Так, предлагается установить штраф в размере 1,5 — 2,5 тыс. рублей для гражданских лиц, увеличив его сумму в два раза.

Для должностных лиц сумма штрафа составит 5−10 тыс. рублей, она также будет вдвое увеличена, для юрлиц предполагается повышение суммы штрафа с 5−10 до 20−50 тыс. рублей.

Ранее также сообщалось, что единые правила размещения рекламы на транспорте разработаны администрацией Нижнего Новгорода.