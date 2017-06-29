Новой застройки на Ай-Петри не будет — Аксенов
ЯЛТА, 29 июн — РИА Новости (Крым). Никаких строений после сноса шалманов на плато горы
ЯЛТА, 29 июн — РИА Новости (Крым). Никаких строений после сноса шалманов на плато горы
«Здесь будет открытая площадка, сделаем перила и никаких строений не будет. В жизни российского Крыма это новый этап», — заявил глава Республики Крым.
По словам Аксенова, по всем оставшимся на
«По всем объектам (еще не снесенным — ред.) составляется дорожная карта. Тут стоит экодеревня без фундамента и ее проверит Минприроды, в понедельник мне предоставят по ней отчет. Еще присутствует наследие Украины — большой подобный городок, ближе к Бахчисарайской трассе», — сказал глава Крыма.
«В первую очередь такие зачистки пройдут в Алуште и Ялте. Я обещаю, что я выйду на все объекты, но в курортный сезон мы такие работы проводить не будем. План составлен, средства есть», — заявил Сергей Аксенов.
Одновременно со сносом предприниматели, которые содержали шалманы на
«Нам предоставили два земельных участка в Симеизе и Бахчисарае и сейчас мы разрабатываем проекты, в каких условиях мы хотим работать. Самый благоприятный вариант — свободная экономическая зона. В Симеизе мы планируем реализовать этнодеревню. Сейчас остались только юридические и технические моменты», — рассказал директор ООО «Фирма «Шарм» (арендатор земли на Ай-Петри) Нариман Кутбэдинов.
По словам Кутбэдинова, 33 из 43 предпринимателей выбрали землю в Симеизе, остальные — в Бахчисарае. Землю же, которую арендовали на
В украинский период на