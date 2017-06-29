Новой застройки на Ай-Петри не будет — Аксенов

Источник: РИА "Новости"

«Здесь будет открытая площадка, сделаем перила и никаких строений не будет. В жизни российского Крыма это новый этап», — заявил глава Республики Крым. По словам Аксенова, по всем оставшимся на Ай-Петри объектам составляется дорожная карта. «По всем объектам (еще не снесенным — ред.) составляется дорожная карта. Тут стоит экодеревня без фундамента и ее проверит Минприроды, в понедельник мне предоставят по ней отчет. Еще присутствует наследие Украины — большой подобный городок, ближе к Бахчисарайской трассе», — сказал глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, туристы смогут посещать плато уже с 1 июля, также будет работать канатная дорога. Кроме того, он пообещал, что уже осенью работы по сносам незаконных объектов продолжатся.