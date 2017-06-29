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12:00 (мск), источник: РИА Крым

Новой застройки на Ай-Петри не будет — Аксенов

ЯЛТА, 29 июн — РИА Новости (Крым). Никаких строений после сноса шалманов на плато горы Ай-Петри не появится. Об этом журналистам сказал Глава Республики Крым Сергей Аксенов, который приехал с проверкой в зону сноса самовольных строений.

Источник: РИА "Новости"

«Здесь будет открытая площадка, сделаем перила и никаких строений не будет. В жизни российского Крыма это новый этап», — заявил глава Республики Крым.

По словам Аксенова, по всем оставшимся на Ай-Петри объектам составляется дорожная карта.

«По всем объектам (еще не снесенным — ред.) составляется дорожная карта. Тут стоит экодеревня без фундамента и ее проверит Минприроды, в понедельник мне предоставят по ней отчет. Еще присутствует наследие Украины — большой подобный городок, ближе к Бахчисарайской трассе», — сказал глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, туристы смогут посещать плато уже с 1 июля, также будет работать канатная дорога. Кроме того, он пообещал, что уже осенью работы по сносам незаконных объектов продолжатся.

«В первую очередь такие зачистки пройдут в Алуште и Ялте. Я обещаю, что я выйду на все объекты, но в курортный сезон мы такие работы проводить не будем. План составлен, средства есть», — заявил Сергей Аксенов.

Одновременно со сносом предприниматели, которые содержали шалманы на Ай-Петри, готовят проекты на своих новых участках в Симеизе и Бахчисарае.

«Нам предоставили два земельных участка в Симеизе и Бахчисарае и сейчас мы разрабатываем проекты, в каких условиях мы хотим работать. Самый благоприятный вариант — свободная экономическая зона. В Симеизе мы планируем реализовать этнодеревню. Сейчас остались только юридические и технические моменты», — рассказал директор ООО «Фирма «Шарм» (арендатор земли на Ай-Петри) Нариман Кутбэдинов.

По словам Кутбэдинова, 33 из 43 предпринимателей выбрали землю в Симеизе, остальные — в Бахчисарае. Землю же, которую арендовали на Ай-Петри, после уборки передадут администрации Ялты.

В украинский период на Ай-Петри были построены незаконные объекты торговли, которые крымчане называют шалманами. В кафе туристам предлагали еду и разливной алкоголь, который часто не сертифицирован. Попытки запретить незаконную деятельность на плато ранее наталкивались на сопротивление торговцев и столкновения с силовиками. Добровольный снос на плато Ай-Петри, хаотично застроенном гостиницами, кафе и торговыми точками, начался 22 мая. Здесь планируется создать особо охраняемую природную территорию регионального значения.

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