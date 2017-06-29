Воронежский облизбирком пошел на сближение с журналистами

Избирательная комиссия Воронежской области внесла исправления в правила аккредитации журналистов — после обращения Центра защиты прав СМИ в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, порядок аккредитации журналистов при Воронежском облизбиркоме был принят в апреле. Юристы Центра защиты СМИ, изучив документ, обнаружили в нем целый ряд противоречий федеральному законодательству, а также пришли к выводу, что некоторые из пунктов могут способствовать дискриминации журналистов.

Так, в документе содержался пункт о том, что «право аккредитовать журналистов — штатных сотрудников редакций СМИ (далее — журналисты) имеют распространяемые на территории Воронежской области СМИ». При этом в статье 48 федерального закона «О СМИ», которой регламентируется аккредитация, отсутствует норма о статусе журналиста (штатный-внештатный), а также нигде не говорится о том, что СМИ должно быть зарегистрированным и распространяться на конкретной территории. В разделе «Квоты на аккредитацию» отсутствовали интернет-издания. Кроме того, в пункте 3.1.1. документа облизбиркома говорилось: «Постоянная аккредитация предоставляется журналистам, регулярно и достоверно освещающим деятельность ИКВО, на срок полномочий действующего состава ИКВО». Однако, отметили тогда юристы центра, «достоверность» и «объективность» не являются правовыми критериями оценки работы журналистов и не описываются в законодательстве о СМИ, они — субъективны. Также в правилах была прописана возможность лишения журналистов аккредитации в том случае, если издание распространяет не соответствующие действительности сведения, а также сведения, порочащие честь и достоинство должностных лиц и сотрудников. Согласно законодательству же решение о лишении аккредитации может принять только суд.

Центр защиты СМИ и редакторы целого ряда изданий обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий комиссии. В ответе, датированном 13 июня, говорится, что комиссия учла замечания и подготовила проект изменений в правила аккредитации. Решение об изменениях в порядок аккредитации было принято на заседании комиссии 15 июня.