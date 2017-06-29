Воронежский облизбирком пошел на сближение с журналистами
Комиссия внесла изменения в порядок аккредитации сотрудников СМИ.
Комиссия внесла изменения в порядок аккредитации сотрудников СМИ.
Избирательная комиссия Воронежской области внесла исправления в правила аккредитации журналистов — после обращения Центра защиты прав СМИ в прокуратуру.
Как сообщало ИА REGNUM, порядок аккредитации журналистов при Воронежском облизбиркоме был принят в апреле. Юристы Центра защиты СМИ, изучив документ, обнаружили в нем целый ряд противоречий федеральному законодательству, а также пришли к выводу, что некоторые из пунктов могут способствовать дискриминации журналистов.
Так, в документе содержался пункт о том, что «право аккредитовать журналистов — штатных сотрудников редакций СМИ (далее — журналисты) имеют распространяемые на территории Воронежской области СМИ». При этом в статье 48 федерального закона «О СМИ», которой регламентируется аккредитация, отсутствует норма о статусе журналиста (штатный-внештатный), а также нигде не говорится о том, что СМИ должно быть зарегистрированным и распространяться на конкретной территории. В разделе «Квоты на аккредитацию» отсутствовали
Центр защиты СМИ и редакторы целого ряда изданий обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий комиссии. В ответе, датированном 13 июня, говорится, что комиссия учла замечания и подготовила проект изменений в правила аккредитации. Решение об изменениях в порядок аккредитации было принято на заседании комиссии 15 июня.
В Центре защиты СМИ отметили, что в документе об аккредитации остался лишь один спорный момент: в числе оснований для лишения аккредитации содержится норма о распространении недостоверных и порочащих сведений в отношении комиссии, а также ее должностных лиц и сотрудников.
Как пояснили в Центре защиты СМИ, изменения в документ внесены почти по всем спорным пунктам.
В частности, избирком согласился с правозащитниками, что право аккредитовывать своих журналистов имеют не только зарегистрированные СМИ. Также из документа исключено слово «объективно». В то же время слово «достоверно» осталось — в комиссии сослались на то, что журналист обязан освещать события достоверно в соответствии с Законом о СМИ. Также избирком дополнил документ в части категорий СМИ, имеющих право на аккредитацию, сетевыми изданиями. Наконец, избирком согласился с мнением юристов и журналистов и внес уточнение в основания для лишения аккредитации — только по решению суда, вступившему в силу.
В Центре защиты СМИ добавили, что в документе об аккредитации остался лишь один спорный момент: в числе оснований для лишения аккредитации содержится норма о распространении недостоверных и порочащих сведений в отношении комиссии, а также ее должностных лиц и сотрудников. Правозащитники говорят, что в соответствии со ст. 48 Закона РФ о СМИ лишить журналиста аккредитации можно только если порочащие и недостоверные сведения распространены в отношении аккредитующей организации, о сотрудниках же в законе нет ни слова.
Добавим, осенью 2016-го Воронежский облизбирком оказался в центре скандала, в результате которого сменился его председатель. Владимир Селянин, занимавший этот пост много лет, вынужден был уйти после того, как стало известно о нарушениях при проведении выборов в Государственную думу РФ. Председателем Воронежского облизбиркома был избран Сергей Канищев, до этого руководивший отделом кадров управления госслужбы и кадров правительства Воронежской области. Член ЦИК, представляя 9 ноября кандидатуру Сергей Канищева, одним из главных его достоинств назвал тот факт, что он «работает в комиссии очень недавно, и не успел пропитаться тем духом, что там был».