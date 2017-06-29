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12:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима вошла в попечительский совет регионального Фонда капремонта

Как говорится в материалах на сайте правительства Нижегородской области, Ольга Сулима введена в состав попечительского совета некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» распоряжением правительства региона от 23 июня.

Этот же документ выводит из совета бывшего вице-губернатора Владимира Иванова.

Всего в попечительском совете фонда состоят 13 человек под председательством губернатора Валерия Шанцева: замгубернатора Александр Байер, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чертков, министр правительства области — полномочный представитель губернатора в областном Законодательном собрании Денис Бакиев, глава местного самоуправления, председатель Совета депутатов городского округа город Бор Александр Кочетов, первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Сергей Миронов, зампредседателя Общественной палаты Нижегородской области Михаил Орлов, министр инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Екатерина Пивоварова, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Нижегородской области некоммерческой организации «Фонд жилищного просвещения «Ассоциация товариществ собственников жилья города Нижнего Новгорода» Александр Ежов, руководитель государственной жилищной инспекции региона Игорь Сербул, зампредседателя областного Законодательного собрания Александр Табачников, председатель комитета Заксобрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Шавин.

Напомним, Владимир Иванов прекратил свои полномочия вице-губернатора в связи с выходом на пенсию в феврале 2017 года.

Ранее сообщалось, что в мае глава региона Валерий Шанцев и бывший вице-губернатор Владимир Иванов удостоены звания «Почетный гражданин Нижегородской области». .

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