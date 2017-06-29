Суд разрешил проведение заочного производства по обвинению Януковича в госизмене

«Судом установлено следующее. Согласно ч. 3 ст. 323 УПК Украины судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении преступлений, указанных в ч. 2 ст. 297.1 этого Кодекса может осуществляться при отсутствии обвиняемого, кроме несовершеннолетнего, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности специальное судебное производство и объявлен в межгосударственный или международный розыск. При наличии таких обстоятельств по ходатайству прокурора, к которому прилагаются материалы о том, что обвиняемый знал или должен был знать о начавшемся производстве, суд выносит определением об осуществлении специального судебного производства в отношении такого обвиняемого», — сказал судья.

Судья отметил, что суд не принимает во внимание заявления защиты об уважительности причин неявки Януковича на судебные заседания со ссылкой на наличие опасности для его жизни и здоровья, поскольку экс-президент не только лично не прибыл на судебные заседания, но и не воспользовался предоставленной возможностью участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.

«Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 323 УПК Украины, суд постановил осуществлять специальное судебное производство в отношении обвиняемого Януковича за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 УКУ. Определение обжалованию не подлежит», — отметил Девятко.

Отметим, что защита Януковича просила суд не рассматривать дело о госизмене без участия экс-президента в заседании.

В марте 2017 года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.