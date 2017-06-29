На экс-главу Приднестровья Шевчука завели пять уголовных дел
На бывшего главу непризнанного Приднестровья Евгения Шевчука заведены пять уголовных дел. Об этом сообщает
На бывшего главу непризнанного Приднестровья Евгения Шевчука заведены пять уголовных дел. Об этом сообщает
«Превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество, присвоение народных средств — это неполный перечень обвинений, предъявляемых Евгению Шевчуку», — говорится в сообщении.
Вчера Шевчук был лишен неприкосновенности
«В течение 2012−2016 годов в республике лицо, исполняющее полномочия президента ПМР, Евгений Шевчук, выходил за рамки служебных обязанностей и создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения. Эти факты были доложены прокурором. По результатам рассмотрения пять представлений прокурора были удовлетворены. Верховный совет выразил согласие на снятие неприкосновенности с бывшего президента ПМР Евгения Шевчука и дал возможность следственным органам в ходе беспристрастного расследования выявить все обстоятельства дела для того, чтобы рассмотреть по существу все озвученные эпизоды в суде», — сказал председатель Верховного совета непризнанной республики Александр Щерба.
Ранее сообщалось, что Шевчук в ночь на среду тайно покинул непризнанную республику.