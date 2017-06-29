На экс-главу Приднестровья Шевчука завели пять уголовных дел

«Превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество, присвоение народных средств — это неполный перечень обвинений, предъявляемых Евгению Шевчуку», — говорится в сообщении.

Вчера Шевчук был лишен неприкосновенности из-за возбуждения против него уголовного дела.

«В течение 2012−2016 годов в республике лицо, исполняющее полномочия президента ПМР, Евгений Шевчук, выходил за рамки служебных обязанностей и создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения. Эти факты были доложены прокурором. По результатам рассмотрения пять представлений прокурора были удовлетворены. Верховный совет выразил согласие на снятие неприкосновенности с бывшего президента ПМР Евгения Шевчука и дал возможность следственным органам в ходе беспристрастного расследования выявить все обстоятельства дела для того, чтобы рассмотреть по существу все озвученные эпизоды в суде», — сказал председатель Верховного совета непризнанной республики Александр Щерба.

Ранее сообщалось, что Шевчук в ночь на среду тайно покинул непризнанную республику.