Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Как недосып влияет на мозг
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Масштабная кибератака: как защитить от вируса свои ПК и деньги
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
12:34 (мск), источник: 112.ua

На экс-главу Приднестровья Шевчука завели пять уголовных дел

На бывшего главу непризнанного Приднестровья Евгения Шевчука заведены пять уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Верховного совета непризнанной республики.

Источник: 112.ua

«Превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество, присвоение народных средств — это неполный перечень обвинений, предъявляемых Евгению Шевчуку», — говорится в сообщении.

Вчера Шевчук был лишен неприкосновенности из-за возбуждения против него уголовного дела.

«В течение 2012−2016 годов в республике лицо, исполняющее полномочия президента ПМР, Евгений Шевчук, выходил за рамки служебных обязанностей и создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения. Эти факты были доложены прокурором. По результатам рассмотрения пять представлений прокурора были удовлетворены. Верховный совет выразил согласие на снятие неприкосновенности с бывшего президента ПМР Евгения Шевчука и дал возможность следственным органам в ходе беспристрастного расследования выявить все обстоятельства дела для того, чтобы рассмотреть по существу все озвученные эпизоды в суде», — сказал председатель Верховного совета непризнанной республики Александр Щерба.

Ранее сообщалось, что Шевчук в ночь на среду тайно покинул непризнанную республику.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Карта АТО по состоянию на 29 июня
Медведев предложит Путину продлить контрсанкции еще на год
Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
EBU: Украина будет наказана за отсутствие РФ на «Евровидении»
Продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки
Глава ЦИК проведет выборы президента фестиваля «Нашествие»
Спорт
Немцы отомстят за Россию Действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарея. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Родригес пригрозила уйти из «Форсажа» из-за сексизма продюсеров Актриса, снявшаяся во всех фильмах франшизы, возмущена пренебрежением кинобоссов к женским персонажам
Недвижимость
Как быстро исправить ошибки в дизайне кухни?
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь