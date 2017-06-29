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13:47 (мск), источник: Actualitati.md

Мунсоветники ПСРМ отказались голосовать за пресс-секретаря примара на должность секретаря муниципального совета

Фракция Партии социалистов (ПСРМ) в муниципальном совете отказалась в четверг на заседании голосовать за пресс-секретаря примара Вадима Брынзанюка на должность секретаря муниципального совета.

Источник: Actualitati.md

Глава фракции ПСРМ Ион Чебан сказал на заседании, что мы не договаривались о едином кандидате на должность секретаря. Считаем, что человек должен быть технократом, не политичным.

По его словам, «нам не нужен человек, который будет шуметь у этой трибуны. Нам хватает того цирка, который длится 10 лет. Нам нужен человек, который бы сказал да или нет, который будет подписывать решения, принятые мунсоветом. Поэтому, предлагаю в 16.00 созвать постоянное бюро совета и обсудить вопрос относительно кандидата, а также проблему с мусором».

«Хочу, чтобы все знали, мы не проголосуем за пресс-секретаря примара, за Брынзанюка. Если вы хотите блокировать заседание, давайте это, но мы настаиваем на кандидате технократе, не политичном человеке. Мы сказали, предлагайте кандидатов. Предложений не было», — отметил Чебан.

Он возмутился тем, что советники от Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ), присутствовавшие на заседании, а также независимый советник Ион Штефэницэ, пытались проголосовать за внесение в повестку дня вопроса о избрании кандидата на должность секретаря, предложенного ЕНПМ.

«Мы предлагали фракциям назвать кандидатов на должность секретаря, и тут выясняется, что есть только один кандидат Брынзанюк. Мы за него не будем голосовать», — сказал глава фракции ПСРМ.

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