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12:57 (мск), источник: РИА Новости

МИД России потребовал от CNN разъяснить «манипуляцию» с мальчиком из Алеппо

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. МИД РФ направил официальное письмо в корпункт американского телеканала CNN с требованием разъяснить аудитории «массовую манипуляцию общественным сознанием» о мальчике Омране Дакнише из Алеппо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

История получила широкий резонанс, после того как в ряде СМИ было опубликовано видео «Медицинского центра Алеппо» о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными ВКС России.

Источник: AFP 2017

Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал «положить конец кошмару», в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо. Ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым показала фотографию мальчика со словами «это преступление против человечности».

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. По его словам, неоднократно подчеркивалось, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов.

Ранее отец мальчика рассказал в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly, что тяжесть ранений его сына была сильно преувеличена, а само фото бандформирования хотели использовать в своих целях — в частности, для нападок на правительство в Дамаске.

«Вчера во второй половине дня у нас было направлено официальное письмо в корпункт телеканала CNN с напоминанием относительно манипуляций общественным сознанием ведущим обозревателем этого канала госпожой Аманпур в ходе интервью с Сергеем Лавровым накануне американских выборов», — заявила представитель МИД на еженедельном брифинге.

Мы исходим из того, что телеканал и обозреватель так или иначе должны отреагировать. В какой форме — решать им, но объясниться перед аудиторией они должны.
Мария Захарова

Захарова призвала телеканал и его обозревателя Аманпур к прямому общению, «для того чтобы исправить… грубейший подлог, который был осуществлен в конце 2016 года». «Учитывая аудиторию CNN, это была глобальная массовая манипуляция. Мы ожидаем этой реакции», — заявила представитель МИД РФ.

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