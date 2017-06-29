Рустам Миниханов встретился с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений на межрегиональном уровне.

Напомним, делегация Государственного Совета Республики Крым во главе с Владимиром Константиновым прибыла в Казань 28 июня.

Запланировано подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве (Государственный Совет Татарстана) — документ, призванный способствовать расширению тесных взаимосвязей двух республик.