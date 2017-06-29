Рустам Миниханов встретился с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений на межрегиональном уровне.
Напомним, делегация Государственного Совета Республики Крым во главе с Владимиром Константиновым прибыла в Казань 28 июня.
Запланировано подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве (Государственный Совет Татарстана) — документ, призванный способствовать расширению тесных взаимосвязей двух республик.
Кроме того, в программе визита делегации Государственного Совета Республики Крым — посещение Агентства инвестиционного развития и технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Парламентарии Крыма планируют ознакомиться с инвестиционным потенциалом Татарстана, а также изучить опыт республики по оказанию государственных услуг в электронном виде, внедрению комплекса электронного документооборота и системы «Глонасс +112», осмотреть проекты бизнес-инкубатора. Запланирован ряд встреч и в Доме дружбы народов Татарстана. Также члены делегации посетят Казанский Кремль и историко-культурные объекты острова-града Свияжск.