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17:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Миниханов встретился с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Миниханов встретился с председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений на межрегиональном уровне.

Напомним, делегация Государственного Совета Республики Крым во главе с Владимиром Константиновым прибыла в Казань 28 июня.

Запланировано подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве (Государственный Совет Татарстана) — документ, призванный способствовать расширению тесных взаимосвязей двух республик.

Кроме того, в программе визита делегации Государственного Совета Республики Крым — посещение Агентства инвестиционного развития и технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Парламентарии Крыма планируют ознакомиться с инвестиционным потенциалом Татарстана, а также изучить опыт республики по оказанию государственных услуг в электронном виде, внедрению комплекса электронного документооборота и системы «Глонасс +112», осмотреть проекты бизнес-инкубатора. Запланирован ряд встреч и в Доме дружбы народов Татарстана. Также члены делегации посетят Казанский Кремль и историко-культурные объекты острова-града Свияжск.

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