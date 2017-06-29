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13:42 (мск), источник: Publika.md

Секретарь МСК Валерий Диденку, обвиняемый в коррупции, подал в отставку

Секретарь кишинёвского муниципального совета Валерий Диденку, обвиняемый в коррупции, подал в отставку.

Источник: Publika.md

И сегодня же советники должны решить, кто займет этот пост. Диденку сейчас находится под домашним арестом. Обвиняют его в пассивной коррупции, извлечение выгоды из влияния и превышении служебных полномочий.

По данным следствия, он вымогал крупные взятки у предпринимателей за включение в повестку совета определенных проектов. В частности — об аренде земельных участков и выдаче разрешений на строительство.

Диденку свою вину признал, грозит ему до семи лет тюрьмы и штраф до 300 тысяч леев. По тому же делу проходят муниципальные советники Олег Онищенко и Геннадий Думанский.

Валерий Диденку был секретарём муниципального совета с января 2008 года.

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