Секретарь МСК Валерий Диденку, обвиняемый в коррупции, подал в отставку

И сегодня же советники должны решить, кто займет этот пост. Диденку сейчас находится под домашним арестом. Обвиняют его в пассивной коррупции, извлечение выгоды из влияния и превышении служебных полномочий.

По данным следствия, он вымогал крупные взятки у предпринимателей за включение в повестку совета определенных проектов. В частности — об аренде земельных участков и выдаче разрешений на строительство.

Диденку свою вину признал, грозит ему до семи лет тюрьмы и штраф до 300 тысяч леев. По тому же делу проходят муниципальные советники Олег Онищенко и Геннадий Думанский.

Валерий Диденку был секретарём муниципального совета с января 2008 года.