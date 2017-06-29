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14:10 (мск), источник: РИА Новости

Власти Ирака заявили об освобождении Мосула от ИГ*

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министерство обороны Ирака заявило о полном освобождении города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» *, передает телеканал Sky News Arabia.

Источник: AP 2017

Объединенное командование операции по освобождению Мосула, которая продолжается с октября прошлого года, заявило ранее в четверг, что армия Ирака выбила боевиков ИГ* с территории в центре Мосула, на которой стояла взорванная радикалами соборная мечеть города.

У ИГ* больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ* в Ираке закончилось навсегда.
Министерство обороны Ирака
Sky News Arabia

«Псевдогосударство рухнуло: освобождена мечеть ан-Нури», — гласит титр в эфире иракского телеканала, транслирующего в прямом эфире вид на мечеть и поднятый над ней иракский флаг. Никаких комментариев в эфире нет, играет народная иракская музыка.

Фоторепортаж
Наступление на Мосул

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента утверждает, что в рядах ИГ* раскол, а в боях в районе мечети участвуют всего пять боевиков группировки.

Террористы на минувшей неделе подорвали главную мечеть Мосула ан-Нури во время продвижения военных к ней. Из этой мечети в июле 2014 года главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади провозгласил «халифат» на захваченных территориях и объявил себя правителем. По словам премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, подрыв соборной мечети ан-Нури в Мосуле террористами ИГ* является их официальным признанием своего поражения.

Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков ИГ*.

*террористическая группировка, запрещенная в России.

Комментарии
3
Сергей Костенко
И сколько мирного населения было закопано???
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Юрий Жданов
США и Евросоюз у Вас добавиться вооруженных гостей.
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алекс ефимова
Урааааааааааа!Молодец Ирак!!!
А где эта "хваленная коалиция"???
Ну теперь ИГИЛ просто некуда деваться,как к хозяевам...встречай США
своих "прирученных"....
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