Власти Ирака заявили об освобождении Мосула от ИГ*

Объединенное командование операции по освобождению Мосула, которая продолжается с октября прошлого года, заявило ранее в четверг, что армия Ирака выбила боевиков ИГ* с территории в центре Мосула, на которой стояла взорванная радикалами соборная мечеть города.

У ИГ* больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ* в Ираке закончилось навсегда.

«Псевдогосударство рухнуло: освобождена мечеть ан-Нури», — гласит титр в эфире иракского телеканала, транслирующего в прямом эфире вид на мечеть и поднятый над ней иракский флаг. Никаких комментариев в эфире нет, играет народная иракская музыка.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента утверждает, что в рядах ИГ* раскол, а в боях в районе мечети участвуют всего пять боевиков группировки.

Террористы на минувшей неделе подорвали главную мечеть Мосула ан-Нури во время продвижения военных к ней. Из этой мечети в июле 2014 года главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади провозгласил «халифат» на захваченных территориях и объявил себя правителем. По словам премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, подрыв соборной мечети ан-Нури в Мосуле террористами ИГ* является их официальным признанием своего поражения.

Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков ИГ*.

*террористическая группировка, запрещенная в России.