Медведев предложит Путину продлить контрсанкции еще на год

«В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом. Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года», — сказал Медведев на заседании правительства в четверг. Медведев утверждает, что Россия вынуждена идти на этот шаг и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать аграрный сектор.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на продление ЕС антироссийских санкций Россия продлит до 31 декабря 2018 года действие ответных мер.

Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме.

В то же время он сказал, что «режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив».

Совет ЕС в среду завершил начатую 26 июня письменную процедуру, в результате которой утверждено продление на шесть месяцев ограничительных мер секторального, экономического характера в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины.