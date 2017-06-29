Глава омского Минстроя Стрельцов прокомментировал отставку вице-губернатора Гребенщикова

Недавно назначенный министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов на своей первой пресс-конференции прокомментировал скандальную отставку заместителя губернатора Станислава Гребенщикова.

Напомним, ходатайство об отставке Гребенщикова было удовлетворено еще 2 мая — тот сам подал заявление на увольнение. Чиновник курировал в областном правительстве сферу строительства и коммунальных услуг. Сейчас эти функции выполняет первый заместитель губернатора Андрей Новоселов.

Владимир Стрельцов, министр строительства и ЖКХ:

— Я не раз работал со Станиславом Георгиевичем, считаю его опытным специалистом. Несмотря на его уход, я всегда могу позвонить ему за советом, и он мне подскажет. На следующий же день после его ухода куратором стал Андрей Александрович Новоселов. С ним мне работать комфортно, также как и с губернатором.

Напомним, Гребенщиков подал заявление вскоре после возбуждения в отношении него уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями при финансировании крупных строительных подрядов, о чем региональный Следственный комитет официально сообщил 17 апреля.

По версии следствия, Гребенщиков выплатил 14 миллионов рублей подрядчику ООО «Стройинвесткомплект», занимающийся реконструкцией здания страхового товарищества «Саламандра», где будет размещен омский филиал Эрмитажа.

Следствие посчитало, что государству причинили ущерб, поскольку оплачивались работы, которые еще не были выполнены. Следком не настаивал на увольнении чиновника, однако тот написал заявление по собственному желанию. Несколькими днями ранее уволился и глава Минстроя Александр Бирюков, не проработавший и года. По официальной информации он ушел на пенсию.