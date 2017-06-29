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15:19 (мск), источник: Om1.ru

Омский министр строительства Стрельцов не одобряет покупку жилья в строящихся домах

Также Стрельцов настороженно и недоверчиво относится к долевому строительству и не советует омичам участвовать в нем, а покупать квартиры в уже готовых домах.

Источник: Om1.ru

Назначенный в мае министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов затронул актуальный вопрос о долевом строительстве и долгостроях Омска.

Глава Минстроя откровенно заявил, что не является сторонником покупки квартир в новостройках и не доверяет доелвому строительству.

«Омичи, вы подумайте сами, за что вы платите огромные деньги? За несуществующее жилье, за то, чего еще нет? А насчет долевого строительства — если бы мог, я бы все это на законодательном уровне запретил», — отрезал Стрельцов.

Отметим, основания для категоричных заявлений у чиновника имеются. В Омске то и дело вспыхивают митинги и недовольства дольщиков по поводу долгостроев и многочисленных проблем с возведением домов.

Так, министр пока не видит никакого выхода из ситуации с жилым микрорайоном «Академический», работы в котором приостановлены. По словам Стрельцова, для некоторых омичей, выкупивших квартиры в проблемном микрорайоне, это жилье не единственное. Среди дольщиков есть и те, кто приобрел квадратные метры у субподрядчика, с которым с помощью квартир в качестве оплаты долга рассчитался застройщик ООО «Восточно-Сибирская строительная компания». Вычленить реальных дольщиков очень сложно, при этом бюджет должен поддерживать всех и даже тех, кто не нуждается в поддержке.

Владимир Стрельцов, министр строительства и ЖКК Омской области:

— Что самое обидное, это уже третья волна дольщиков. Первая волна была в 2008 году. Тогда вкладывали бюджетные деньги и достраивали. Во время второй волны половину строителей пересадили, половина под следствием ходит. А люди продолжают покупать жилье в центре за 30 тыс. рублей за «квадрат», ну что смеяться?

Всего в Омске насчитывается 2 100 дольщиков и 21 проблемный дом, из которых 4 должны сдать в этом году и еще по одному прояснить ситуацию и решить проблему.

Так, должны сдать долгострой Мишина, 8, сейчас он находится в высокой степени готовности, строительство домов на проспектах Комарова и Космическом и улице Волхвостроя также планируют закончить в этом году, но при условии, что квартиры в них будут проданы. В 2018 году Минстрой надеется сдать еще 6 домов, однако для этого не хватает 93 миллиона рублей.

«Я советую приобретать квартиры в готовых, введенных в эксплуатацию домах, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами», — резюмировал Стрельцов.

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