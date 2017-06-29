МинЖКЖ попросило прокуратуру проверить подготовку мэрии Вихоревки Приангарья к зиме
Министерство направило обращение в надзорный орган.
Министерство направило обращение в надзорный орган.
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области попросило прокуратуру проверить работу администрации Вихоревки Братского района Приангарья по подготовке к отопительному сезону. МинЖКХ направило соответствующее обращение в надзорный орган, отметил заместитель министра Александр Барнаков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
На совещании, где вопрос о бездействии властей Вихоревского городского поселения при подготовке к зиме рассмотрели в присутствии представителей Ростехнадзора, прокуратуры, Следственного комитета, было отмечено, что из регионального бюджета городскому поселению на подготовку к предстоящему отопительному сезону выделено 55 млн рублей.
«В котельной “Водогрейная” в настоящее время идут работы по замене двух котлов, выделенных городу из
В отопительный сезон 2016−2017 годов котельная «Водогрейная» более 150-ти раз останавливалась
Региональный министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов предложил, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого года, когда
«Несколько дней назад я был в Вихоревке и подтверждаю: работы по подготовке котельной “Водогрейная” к зиме концессионером “Тепловые сети” не ведутся», — сообщил Артур Сулейменов.
Сегодня областной штаб по подготовке к зимнему периоду провел очередное селекторное совещание. На обратную связь были вызваны Слюдянский, Зиминский,
По данным на 26 июня, для нужд Бодайбинского,
Напомним, что правительство Иркутской области обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко 28 июня в ходе отчета о работе областного правительства на 52-й сессии Заксобрания. Вопрос о многострадальном городе задал депутат регионального парламента Андрей Микуляк. Он доложил губернатору о том, что в настоящее время работы на котельной не ведутся и есть риск, что ее не успеют подготовить к зиме.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель
Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования. 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.
Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года
Чуть позже Арбитражный суд Иркутской области полностью удовлетворил иск администрации районного поселения о расторжении концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети», которое эксплуатировало котельную «Водогрейная» в Вихоревке. Между властями и ООО «Беком+» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене котлов № 4 и № 6 на сумму около 36 млн рублей.