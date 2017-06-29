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16:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МинЖКЖ попросило прокуратуру проверить подготовку мэрии Вихоревки Приангарья к зиме

Министерство направило обращение в надзорный орган.

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области попросило прокуратуру проверить работу администрации Вихоревки Братского района Приангарья по подготовке к отопительному сезону. МинЖКХ направило соответствующее обращение в надзорный орган, отметил заместитель министра Александр Барнаков. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

На совещании, где вопрос о бездействии властей Вихоревского городского поселения при подготовке к зиме рассмотрели в присутствии представителей Ростехнадзора, прокуратуры, Следственного комитета, было отмечено, что из регионального бюджета городскому поселению на подготовку к предстоящему отопительному сезону выделено 55 млн рублей.

«В котельной “Водогрейная” в настоящее время идут работы по замене двух котлов, выделенных городу из аварийно-технического запаса Иркутской области. Монтажом нового оборудования занимаются 18 специалистов ООО “Беком+”. В ближайшие недели завершатся работы по котлу № 4, уже укреплен фундамент котла № 6. До начала отопительного сезона работы будут закончены», — отметили в пресс-службе.

В отопительный сезон 2016−2017 годов котельная «Водогрейная» более 150-ти раз останавливалась из-за аварий оборудования, семь раз котельная полностью прекращала подачу тепла в город. Правительство Иркутской области в оперативном порядке выделило на выполнение аварийно-восстановительных работ в котельной больше 5 млн рублей, из аварийно-технического запаса предоставило бурый уголь на сумму около 17 млн рублей. Всего в 2016 году Вихоревскому муниципальному образованию на прохождение отопительного периода было предоставлено более 60 млн рублей.

Региональный министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов предложил, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого года, когда из-за бездействия компании и администрации муниципалитета под угрозой замерзания оказался целый город, выработать комплекс мер, которые помогут разрешить ситуацию.

«Несколько дней назад я был в Вихоревке и подтверждаю: работы по подготовке котельной “Водогрейная” к зиме концессионером “Тепловые сети” не ведутся», — сообщил Артур Сулейменов.

Сегодня областной штаб по подготовке к зимнему периоду провел очередное селекторное совещание. На обратную связь были вызваны Слюдянский, Зиминский, Мамско-Чуйский, Киренский районы, Тулун и Черемхово.

По данным на 26 июня, для нужд Бодайбинского, Мамско-Чуйского и Киренского районов отгружено 73 тысячи тонн угля (75%). Доставлено до места почти 46 тысяч тонн (около 48%), отметил Александр Барнаков.

Напомним, что правительство Иркутской области обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко 28 июня в ходе отчета о работе областного правительства на 52-й сессии Заксобрания. Вопрос о многострадальном городе задал депутат регионального парламента Андрей Микуляк. Он доложил губернатору о том, что в настоящее время работы на котельной не ведутся и есть риск, что ее не успеют подготовить к зиме.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования. 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.

Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года из-за остановки котельной был введен режим ЧС, прошла 30 мая. Народные избранники посетили проблемный объект, пообщались с работниками предприятия и провели заседание по итогам поездки. Компания ООО «Тепловые сети», которая являлась подрядной организацией по ремонту и обслуживанию котельной, не была в состоянии обеспечить подготовку к новому отопительному сезону 2017−2018 годов. Спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что если у подрядчика нет программы выхода из кризиса, необходимо срочно решать вопрос с подготовкой водогрейной котельной и ремонтом котлов. Он также отметил, что котельная в любом случае должна быть полностью готова к новому отопительному периоду. Сергей Брилка подчеркнул, что лично будет контролировать ситуацию и приедет в Вихоревку в июле, августе и сентябре.

Чуть позже Арбитражный суд Иркутской области полностью удовлетворил иск администрации районного поселения о расторжении концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети», которое эксплуатировало котельную «Водогрейная» в Вихоревке. Между властями и ООО «Беком+» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене котлов № 4 и № 6 на сумму около 36 млн рублей.

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