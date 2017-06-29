Алиханов прокомментировал обыски в правительстве в связи со стройкой к ЧМ-2018

Таким образом, как сообщила «Новому Калининграду.Ru» пресс-секретарь временного главы региона Валерия Родина, он прокомментировал обыски, состоявшиеся накануне в Региональном управлении заказчика капитального строительства на Московском проспекте.

«От себя могу добавить, я неоднократно заявлял, что замеченным в коррупции чиновникам нет места в региональном правительстве. Все, кто нарушил закон, будут, отвечать по всей его строгости. Что касается объектов строительства к ЧМ-2018, то заверяю, что все объекты будут сданы в срок с надлежащим качеством, все обязательства будут выполнены. Это же касается и объектов ФЦП. Я лично контролирую этот процесс», — заявил Алиханов.

Напомним, накануне стало известно о том, что сотрудники силовых структур пришли с обысками в Региональное управление заказчика капитального строительства. Ранее появилась информация об уголовном деле по факту завышения объемов выполненных работ при подготовке площадки строительства футбольного стадиона «Калининград-Арена» к Чемпионату мира по футболу. По данным СМИ, сумма ущерба государству составляет более 500 млн рублей.