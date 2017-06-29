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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

На выборы губернатора Прикамья заявились семь претендентов

Сегодня закончился срок выдвижения кандидатов в губернаторы Пермского края. Всего в избирательную комиссию сдали документы семь человек.

Это врио губернатора Пермского края Максим Решетников, выдвинутый партией «Единая Россия», представитель КПРФ Ирина Филатова, выдвиженец ЛДПР Олег Постников, представитель «Патриотов России» Андрей Степанов. От «Справедливой России» выдвинут Владимир Аликин, от партии «Города России» — Константин Окунев, Олег Хараськин идет на выборы от «Партии Великое Отчество». Выборы губернатора Пермского края пройдут 10 сентября 2017 года.

Ъ-Online.

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