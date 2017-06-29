The Guardian узнала о просьбе Трампа подготовить список уступок России

Президент США Дональд Трамп обратился к своим советникам с просьбой составить список уступок, на которые может пойти США в отношениях с Россией, сообщает The Guardian со ссылкой на двух бывших сотрудников администрации Белого дома.

Эти предложения должны быть подготовлены ко встрече президентов двух стран, которая состоится во время саммита «большой двадцатки» (G20). Саммит пройдет в Гамбурге 7—8 июля .

принадлежащих российскому диппредставительству в Нью-Йорке, закрытые президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года одновременно с расширением антироссийского санкционного списка США.

По данным собеседников The Guardian, в Совете по национальной безопасности и в Госдепартаменте США есть люди, которые против того, чтобы Трамп и Путин провели отдельную встречу на полях саммита G20. Кроме того, указывает The Guardian, в Вашингтоне есть «сильное сопротивление» односторонним уступками Москве, целью которых является улучшение российско-американских отношений.

«Их попросили подготовить предложения, но есть сильное сопротивление тому, чтобы идти на уступки (Москве — РБК), ничего не требуя взамен», — заявил собеседник издания.

Официальный представитель Совета по национальной безопасности Майкл Энтон заявил газете, что формат встречи между лидерами двух стран «пока не утвержден», однако не ответил на вопрос о подготовке «списка уступок» Трампа Путину.

Накануне, 28 июня, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что.