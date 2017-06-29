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16:57 (мск), источник: РБК

The Guardian узнала о просьбе Трампа подготовить список уступок России

Дональд Трамп обратился к своей администрации с просьбой проработать список уступок, на которые может пойти Вашингтон в отношениях с Москвой. В их числе — возврат дипломатических дач в Нью-Йорке, пишет The Guardian.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к своим советникам с просьбой составить список уступок, на которые может пойти США в отношениях с Россией, сообщает The Guardian со ссылкой на двух бывших сотрудников администрации Белого дома.

Разработкой предложений поручено заняться Cовету по национальной безопасности, уточняет издание, а.

в числе возможных предложений Вашингтона Москве — возвращение двух «дипломатических дач»,

принадлежащих российскому диппредставительству в Нью-Йорке, закрытые президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года одновременно с расширением антироссийского санкционного списка США.

Эти предложения должны быть подготовлены ко встрече президентов двух стран, которая состоится во время саммита «большой двадцатки» (G20). Саммит пройдет в Гамбурге 7—8 июля.

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По данным собеседников The Guardian, в Совете по национальной безопасности и в Госдепартаменте США есть люди, которые против того, чтобы Трамп и Путин провели отдельную встречу на полях саммита G20. Кроме того, указывает The Guardian, в Вашингтоне есть «сильное сопротивление» односторонним уступками Москве, целью которых является улучшение российско-американских отношений.

«Их попросили подготовить предложения, но есть сильное сопротивление тому, чтобы идти на уступки (Москве — РБК), ничего не требуя взамен», — заявил собеседник издания.

Официальный представитель Совета по национальной безопасности Майкл Энтон заявил газете, что формат встречи между лидерами двух стран «пока не утвержден», однако не ответил на вопрос о подготовке «списка уступок» Трампа Путину.

Накануне, 28 июня, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что.

российское дипломатическое ведомство готовит меры в ответ на пакет новых американских санкций и высылку дипломатов из США в декабре 2016 года.

По ее словам, ответные меры будут иметь «солидную базу».

Москва и Вашингтон ранее заявляли, что первая встреча президентов России и США может состояться во время саммита G20 в Гамбурге, так как и Владимир Путин, и Дональд Трамп намерены принять участи в его работе, однако отмечали, что подготовка к отдельной встрече президентов не ведется.

Комментарии
4
алекс ефимова
пусть сам живет на этих дачах-нам от них не холодно и не жарко...
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Пётр Петров
Допи.....де...ся...На кол посадили,волка...
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Сергей Костенко
Что-то знайка долго консультируется...
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