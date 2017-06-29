The Guardian узнала о просьбе Трампа подготовить список уступок России

Президент США Дональд Трамп обратился к своим советникам с просьбой составить список уступок, на которые может пойти США в отношениях с Россией, сообщает The Guardian со ссылкой на двух бывших сотрудников администрации Белого дома.
Разработкой предложений поручено заняться Cовету по национальной безопасности, уточняет издание, а.
в числе возможных предложений Вашингтона Москве — возвращение двух «дипломатических дач»,
принадлежащих российскому диппредставительству в Нью-Йорке, закрытые президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года одновременно с расширением антироссийского санкционного списка США.
Эти предложения должны быть подготовлены ко встрече президентов двух стран, которая состоится во время саммита «большой двадцатки» (G20). Саммит пройдет в Гамбурге 7—8 июля.
По данным собеседников The Guardian, в Совете по национальной безопасности и в Госдепартаменте США есть люди, которые против того, чтобы Трамп и Путин провели отдельную встречу на полях саммита G20. Кроме того, указывает The Guardian, в Вашингтоне есть «сильное сопротивление» односторонним уступками Москве, целью которых является улучшение российско-американских отношений.
«Их попросили подготовить предложения, но есть сильное сопротивление тому, чтобы идти на уступки (Москве — РБК), ничего не требуя взамен», — заявил собеседник издания.
Официальный представитель Совета по национальной безопасности Майкл Энтон заявил газете, что формат встречи между лидерами двух стран «пока не утвержден», однако не ответил на вопрос о подготовке «списка уступок» Трампа Путину.
Накануне, 28 июня, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что.
российское дипломатическое ведомство готовит меры в ответ на пакет новых американских санкций и высылку дипломатов из США в декабре 2016 года.
По ее словам, ответные меры будут иметь «солидную базу».
Москва и Вашингтон ранее заявляли, что первая встреча президентов России и США может состояться во время саммита G20 в Гамбурге, так как и Владимир Путин, и Дональд Трамп намерены принять участи в его работе, однако отмечали, что подготовка к отдельной встрече президентов не ведется.