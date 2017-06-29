«Валерий Шанцев по праву завоевал высокий авторитет и уважение», — Владимир Путин

Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что за годы работы Валерий Шанцев зарекомендовал себя «грамотным, компетентным руководителем, способным эффективно справляться с широким кругом разноплановых задач и по праву завоевал высокий авторитет и уважение».

Поздравляя нижегородского губернатора, президент страны выразил уверенность, что его «профессиональный опыт, богатый творческий потенциал и неиссякаемая энергия и впредь будут востребованы в интересах России и ее граждан».