Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
Фонд под кураторством Людмилы Путиной объяснил, где 250 млн руб.
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Бари Алибасов о смерти экс-солиста "Иванушек"
Ирина Дубцова прокомментировала смерть Яковлева
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
1450-летие Николь Кидман
17:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Валерий Шанцев по праву завоевал высокий авторитет и уважение», — Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков.

Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что за годы работы Валерий Шанцев зарекомендовал себя «грамотным, компетентным руководителем, способным эффективно справляться с широким кругом разноплановых задач и по праву завоевал высокий авторитет и уважение».

Поздравляя нижегородского губернатора, президент страны выразил уверенность, что его «профессиональный опыт, богатый творческий потенциал и неиссякаемая энергия и впредь будут востребованы в интересах России и ее граждан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Присяжные признали виновными всех подсудимых по делу Немцова
СМИ: Трамп попросил подготовить список уступок России
Букмекеры назвали фаворита второго полуфинала Кубка конфедераций
Правительство Германии запретило Эрдогану выступать на полях G20
Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение
Власти Ирака заявили об освобождении Мосула от ИГ
Греф рекомендовал криптовалюты любителям казино
Спорт
Немцы отомстят за Россию Действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь