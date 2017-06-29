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18:19 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт: договор о разграничении полномочий РФ и Татарстана стоит продлить

КАЗАНЬ, 29 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, срок которого истекает в июле, стоит продлить, он не дает региону преференций, но важен для стабильности и политического имиджа республики, считает один из участников разработки договора, государственный советник при президенте Татарстана по политическим вопросам в 1991—2008 годах, вице-президент Академии наук Татарстана Рафаиль Хакимов.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали тогдашние президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Для республики это стало событием огромного значения, давшем опыт выстраивания отношений с федеральным центром в абсолютно новом формате.

Ныне действующий договор о разграничении полномочий был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин. В настоящее время Татарстан является единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией.

Согласно договору, республика, в частности, имеет право осуществлять международные связи, поддерживать развитие самобытной национальной культуры за пределами региона, иметь представительство Татарстана в Москве. Документом закреплены нормы, согласно которым в республике установлено два государственных языка — русский и татарский, кандидат на должность руководителя республики должен владеть обоими. Кроме того, в договоре прописано право жителей республики иметь в паспорте вкладыш на татарском языке.

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«Для республики это имидж, конечно, это политический капитал, что мы можем договариваться с Москвой. Никаких преференций (экономических — ред.) там нет. Но в политике бывает, что имидж иногда важнее, чем финансы, и большие проекты всегда требуют вмешательства политики. И мы пока самые первые с точки зрения инвестиционной привлекательности, а здесь политическая позиция Татарстана тоже играет роль», — сказал Хакимов.

Кроме того, по мнению эксперта, данный договор — это некий элемент стабильности в республике и того, что предстоящие выборы пройдут спокойно. «Многие следят за ситуацией в Татарстане, есть некая обеспокоенность. Население боится, что потом снимут название президента, потом начнут “давить” республику — зачем вам республика. Этот момент существует», — пояснил он.

Хакимов считает, что шансы на подписание нового договора — 50 на 50. «Ну, и конечно, мы приверженцы федерализма, а договор — это элемент федерализма, закрепленный в Конституции Российской Федерации», — подчеркнул он.

Наименование высшего должностного лица республики, по мнению Хакимова, должно остаться нынешним — президент Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее отмечал, что не видит ничего плохого в существовании договора о разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и Татарстаном. По его мнению, договор дает хорошую динамику развития и повышает ответственность республики перед федеральным центром.

В апреле текущего года делегаты III съезда народов Татарстана также высказывали убеждение в позитивной роли договора, который способствовал укреплению дружбы и взаимодействия между народами, социально-экономическому и общественно-политическому развитию Татарстана и страны в целом. В связи с истечением срока договора делегаты в своей резолюции предлагали поручить органам государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан проработать формы урегулирования возникающих вопросов, касающихся разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном.

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