Парламент Румынии назначил новый кабмин, премьер-министром стал Михай Тудосе
Парламент Румынии назначил новое правительство. За проголосовали 275 депутатов.
Парламент Румынии назначил новое правительство. За проголосовали 275 депутатов.
Премьером стал Михай Тудосе, а в программу внесли ряд изменений. В частности, новый глава кабмина пообещал рост инвестиций и доходов бюджета, а также повышение зарплат.
Напомним, на прошлой неделе румынский парламент отправил в отставку Сорина Гриндяну. Он остался в правительстве один после добровольной отставки