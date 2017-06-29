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29 июня, источник: Publika.md

Парламент Румынии назначил новый кабмин, премьер-министром стал Михай Тудосе

Парламент Румынии назначил новое правительство. За проголосовали 275 депутатов.

Источник: Publika.md

Премьером стал Михай Тудосе, а в программу внесли ряд изменений. В частности, новый глава кабмина пообещал рост инвестиций и доходов бюджета, а также повышение зарплат.

Напомним, на прошлой неделе румынский парламент отправил в отставку Сорина Гриндяну. Он остался в правительстве один после добровольной отставки министров-социал-демократов. Новый кабинет должен принести присягу сегодня же.

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