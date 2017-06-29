Парламент Румынии назначил новый кабмин, премьер-министром стал Михай Тудосе

Премьером стал Михай Тудосе, а в программу внесли ряд изменений. В частности, новый глава кабмина пообещал рост инвестиций и доходов бюджета, а также повышение зарплат.

Напомним, на прошлой неделе румынский парламент отправил в отставку Сорина Гриндяну. Он остался в правительстве один после добровольной отставки министров-социал-демократов. Новый кабинет должен принести присягу сегодня же.