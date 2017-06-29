СБУ проводит обыски в Херсонской мэрии: изъято более $90 тыс, около 10 тыс евро, — ФОТО

«Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и следственными полиции продолжает следственные действия в рамках открытых уголовных производств по фактам совершения должностными лицами Херсонского городского совета преступлений в сфере служебной деятельности — хищении бюджетных средств на сумму более пяти миллионов гривен, которые предусматривались на строительство и реконструкцию объектов образовательной и культурной сферы города», — сообщила глава пресс-службы управиння СБУ в Херсонской области Виктория Шакула на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что во время проверки причастности высокопоставленных чиновников органа местного самоуправления к системному присвоению средств бюджета в особо крупных размерах, 29 июня н.г. правоохранителями проведен очередной обыск в служебном помещении одного из руководителей аппарата Херсонского городского совета в рамках расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 191, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины. В ходе обыска обнаружено и изъято более 90 тысяч долларов, около 10 тысяч евро и 364 тысяч гривен.

Следователи устанавливают источники получения должностным лицом местного самоуправления полученных средств, учитывая размер его официальных доходов и сведений об имуществе, указанных в декларации.

Решается вопрос о наложении ареста на указанные денежные активы. Продолжаются неотложные следственные действия.