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19:34 (мск), источник: Ipress.ua

СБУ проводит обыски в Херсонской мэрии: изъято более $90 тыс, около 10 тыс евро, — ФОТО

В Херсоне Служба безопасности Украины проводит обыски в городском совете по факту хищения бюджетных средств.

Источник: Ipress.ua

«Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и следственными полиции продолжает следственные действия в рамках открытых уголовных производств по фактам совершения должностными лицами Херсонского городского совета преступлений в сфере служебной деятельности — хищении бюджетных средств на сумму более пяти миллионов гривен, которые предусматривались на строительство и реконструкцию объектов образовательной и культурной сферы города», — сообщила глава пресс-службы управиння СБУ в Херсонской области Виктория Шакула на своей странице в Facebook.

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В сообщении говорится, что во время проверки причастности высокопоставленных чиновников органа местного самоуправления к системному присвоению средств бюджета в особо крупных размерах, 29 июня н.г. правоохранителями проведен очередной обыск в служебном помещении одного из руководителей аппарата Херсонского городского совета в рамках расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 191, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины. В ходе обыска обнаружено и изъято более 90 тысяч долларов, около 10 тысяч евро и 364 тысяч гривен.

Следователи устанавливают источники получения должностным лицом местного самоуправления полученных средств, учитывая размер его официальных доходов и сведений об имуществе, указанных в декларации.

Решается вопрос о наложении ареста на указанные денежные активы. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что прокуратура подозревает должностных лиц департамента жилищно-коммунального хозяйства Херсонского городского совета в растрате бюджетных средств во время капитального ремонта площади в городе Херсоне. По данным следствия, в сентябре прошлого года департамент горсовета заказал ЧП «Горизонт-ТРАНСКОН» капитальный ремонт зеленой зоны площади Победы за 1,45 млн грн.

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