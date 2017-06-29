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19:40 (мск), источник: ТАСС

В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов

Соответствующие поправки в антитабачный закон внесла группа членов Совета Федерации.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации внесла в четверг на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается ввести запрет на курение в лифтах и на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов. Документ размещен в думской электронной базе данных.

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В частности, предлагается дополнить действующий антитабачный закон нормой о запрете курения «в лифтах, помещениях общего пользования и в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов».

«Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, — пишут сенаторы. — При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома». А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, отмечается в пояснительный записке.

«Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин», — констатируют разработчики. Постоянное присутствие курящих офисных сотрудников способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан, подчеркивают они.

При этом, по мнению авторов, зачастую просьбой или объяснением курильщику сложной ситуации решить проблему невозможно.

«Часто курящие люди придерживаются противоположных взглядов и просто не задумываются о неудобствах, которые причиняют другим гражданам. Так, пагубная привычка не только губительно отражается на здоровье самого курильщика и его некурящих соседей, но и приводит к различного рода конфликтам между людьми», — сказано в сопроводительных материалах.

Комментарии
3
Сергей Иванов
лучше бы делом занялись
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Сергей Костенко
Давно пора...
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Без Имени
А можа пожизненное сразу? Че мелочится.
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