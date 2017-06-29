В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации внесла в четверг на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается ввести запрет на курение в лифтах и на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В частности, предлагается дополнить действующий антитабачный закон нормой о запрете курения «в лифтах, помещениях общего пользования и в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов».

«Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, — пишут сенаторы. — При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома». А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, отмечается в пояснительный записке.

«Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин», — констатируют разработчики. Постоянное присутствие курящих офисных сотрудников способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан, подчеркивают они.