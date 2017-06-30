Николай Меркушкин: Ни один регион не имеет сегодня столько статусных вузов, сколько Самарская область

А будет еще Гагарин-центр, аналогов которому нет в стране, на его базе все самарские студенты смогут создавать новые технологии, новые продукты, проходить обучение. «На этой базе мы хотим создать научно-образовательный центр мирового уровня», — подчеркнул глава региона.

«Прошли те времена, когда первоклассное образование можно было получить только в Москве, — заявил Николай Меркушкин. — У нас, кроме теории, студенты могут получить и практические знания и умения. У наших вузов есть такая производственная база, которой в Москве нет».

Самарский экономический университет по многим позициям не уступает Высшей школе экономики. А еще в Самаре есть университет телекоммуникаций и информатики, университет путей сообщения и многие другие. Набор специальностей, по которым можно получить высшее образование в регионе, очень широк.

Два опорных вуза — СамГТУ и ТГУ (всего таковых в России 33). СамГМУ — координатор Нижневолжского научно-образовательного медицинского кластера. «Технопарк, который мы начали создавать при СамГМУ три года назад, не имеет аналогов в стране» — подчеркнул губернатор.

Так, Самарский университет — участник федеральной программы «5−100». В этом году он впервые попал в международный рейтинг по оценкам сразу двух агентств. «Там даже есть собственный ЦУП — центр управления полетами, — отметил Николай Меркушкин. — Сами производят спутники, сами ими управляют. Это единственный в мире ЦУП в составе вуза».

«Нам бы очень хотелось, чтобы вы все, подчеркиваю, все, остались в Самарской области, — заявил Николай Меркушкин. — Высшее образование у нас активно развивается. Мы за 4−5 лет прошли путь более основательный, чем наши соседи. Ни один регион не имеет сегодня столько статусных вузов, сколько Самарская область».

Обращаясь к медалистам, Николай Меркушкин отметил, что с каждым годом все больше и больше выпускников остаются продолжать обучение в вузах региона.

«Поэтому мы и собрались здесь в торжественной обстановке вручить награды, — подчеркнул Николай Меркушкин. — Получить в 17−18 лет золотую медаль — это очень дорогого стоит. Это станет в жизни и путеводной звездой, и опорой для каждого из вас. Со временем вы поймете, насколько это было важно пройти первую часть жизненного пути успешно, завершить ее с медалью».

В приветственном слове глава региона отметил, что медалисты — это трудолюбивые, настойчивые люди, люди с характером. Именно они определяют уровень жизни всего общества, всего государства.

Перед тем, как вручить каждому заслуженную золотую медаль «За особые успехи в учебе», Николай Меркушкин поблагодарил учителей и родителей, без которых успехи юношей и девушек были бы невозможны.

Всего в регионе в этом году закончили школу с золотой медалью 1924 выпускника. Сегодня первые в жизни государственные награды глава региона вручил почти 1300 выпускникам из Самары, малых городов губернии и 24 муниципальных районов области.

Нам бы очень хотелось, чтобы вы все, подчеркиваю, все, остались в Самарской области. Высшее образование у нас активно развивается. Мы за 4-5 лет прошли путь более основательный, чем наши соседи. Ни один регион не имеет сегодня столько статусных вузов, сколько Самарская область.

Губернатор заметил, что в этом году золотые медали получили около двух тысяч выпускников. «Я уверен, что через несколько лет вы многое сделаете не только для Самарской области, но и для всей страны в целом. Главное, вы должны сохранить дух творчества и свою настойчивость, без которых вы не могли бы добиться таких значительных успехов в учении», — добавил глава региона.

Николай Меркушкин подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в том, чтобы каждый выпускник продолжил свое образование в Самарской области. «Со своей стороны, мы создадим для вас все условия, которые будут не хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Уже сейчас четыре самарских университета входят в топ-50 российских вузов», — под аплодисменты зала сказал губернатор. Глава региона добавил, что выше Самарской области в этом рейтинге только Москва и Санкт-Петербург.

«Я надеюсь, что убедил вас остаться, — заканчивая вступительное слово, сказал Николай Меркушкин. — И мы все вместе сделаем наш край опорным регионом страны. Будем гордиться тем, что это сделали!».

Надо сказать, что импровизированный опрос, проведенный журналистами Волга Ньюс после вручения наград, показал, что губернатору действительно удалось убедить медалистов. И не столько словами, сколько делами.

Например, Дарья Темникова из села Рождествено собирается стать инженером. Поступать будет либо в технический, либо в Самарский национальный исследовательский университет. Владлена Бессонова и Павел Крюков из Новокуйбышевска также выбирают Самару. Она — Самарский университет, он — технический, теплоэнергетический факультет. Дарья Гераськина из поселка Сургут Сергиевского района планирует поступать в университет на юридический факультет.

Динара Гайнуллина из Челно-Вершин выбрала Самарский экономический университет, специальность — «государственное и муниципальное управление». Девушка не сомневается, что все у нее получится, держится уверенно: «Мне не раз приходилось выступать на этой сцене, я пою уже почти 15 лет… Но, конечно, получать здесь награду из рук губернатора — это невероятные ощущения! Хочу пожелать всем, кто еще только учится, добиться медали!».

Планирует продолжить свое образование дома в Самарском университете и выпускница самарского центра одаренных детей Мария Борисова. «Очень сложно было учиться на отлично, добиваться всего. Помимо того, что мы учились, у нас много конкурсов, олимпиад. Мы в них во всех участвуем и стараемся достойно выступать везде. Сейчас переполняют самые хорошие эмоции, и я думаю, что это заслуженная медаль», — рассказала она.

Исключение составил, пожалуй, только Роман Слонкин из поселка Рощинского. Он собирается поступать в Академию Федеральной службы охраны в городе Орле.

А больше всех удивила Инна Жукова из Большой Черниговки. Столичный вуз она рассматривает лишь в качестве запасного варианта. Только в том случае, если не сможет поступить на юриста в Самарский университет.

«Очень приятно, что в нашей области столько медалистов, — поделилась впечатлениями Инна. — Что у нас столько молодых людей, которые хотят учиться, получать знания. Такая гордость в душе за наш край! Я уверена, вместе мы достигнем многого!».

Общее мнение в своем ответном слове выразила Екатерина Темина из поселка Масленниково Хворостянского района, которая пока не определилась, в какой из двух, но обязательно самарских, вузов ей поступать — в экономический или государственный университет.

«От всех выпускников-2017 хотела бы выразить вам слова благодарности, Николай Иванович! Наши медали мы получили во многом благодаря тем условиям, в которых мы росли и обучались. Наши детство и юность прошли в регионе, где вопросы образования являются первостепенными!» — заявила девушка.

Медалистка отметила также, что на протяжении последних лет благодаря усилиям губернатора созданы самые благоприятные условия для выявления, развития и поддержки талантливой молодежи. Особую благодарность она высказала за создание условий для занятий спортом и сохранение здоровья детей и молодежи.

«Созданные условия позволяют нам получить качественное высшее образование у нас, в Самарской губернии. Мы признательны за ваше внимание к каждому из нас и за то, что разделили с нами наш праздник!» — поблагодарила она от имени всех выпускников главу региона.

Выпускники из Самары подарили Николаю Меркушкину квадрокоптер, собранный талантливыми одиннадцатикласниками.

Заканчивая церемонию, Николай Меркушкин еще раз поздравил медалистов с этим памятным событием: «Я уверен, что все у вас получится! А мы, власть, ваши родители, ваши учебные заведения будем во всем вас поддерживать. С тем, чтобы следующий этап вашей жизни — вуз — вы через пять лет закончили бы с красным дипломом. И с такими знаниями и практическими наработками, которые бы обеспечили хорошую жизнь и вам и всем нам!».