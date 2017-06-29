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21:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СНБО соберется в ближайшее время в связи с кибератакой

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, многие госучреждения получили повреждения из-за того, что системно не выполняли решение СНБО и поручение национального координационного центра кибербезопасности.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится в ближайшее время для принятия решения по кибербезопасности, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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По данным пресс-службы СНБО, об этом Турчинов заявил во время заседания национального координационного центра кибербезопасности.

«Александр Турчинов проинформировал присутствующих, что наработанные национальным координационным центром кибербезопасности конкретные меры будут положены в основу решения СНБО, которое должно состояться в ближайшее время», — говорится в сообщении.

По словам Турчинова, одной из проблем является «отсутствие на законодательном уровне основ кибернетической защиты страны». Он считает необходимым увеличить финансирование мероприятий по кибербезопасности и информационной защите государства, потому что негативные последствия от кибератак, по его словам, значительно превышают сумму расходов на эти направления. Турчинов также заявил, что одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота.

Он считает, что многие госучреждения получили повреждения из-за того, что системно не выполняли решение СНБО и поручение национального координационного центра кибербезопасности.

«Хочу подчеркнуть, что это не просто отсутствие дисциплины. Это бездействие — преступление, за которое должностные лица, которые не обеспечили информационную безопасность своих учреждений, должны нести, в том числе, и уголовную ответственность», — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что все информационные ресурсы, которые подключились к защищенному контуру, не получили повреждений во время атаки.

«Прежде всего это касается мощных государственных информационных реестров, которые были надежно защищены, и киберпреступники не смогли пробить эту защиту», — подчеркнул он, добавив, что это лишнее свидетельство необходимости в обязательном порядке подключения государственных информационных систем к защищенному контуру безопасности.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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