СНБО соберется в ближайшее время в связи с кибератакой
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, многие госучреждения получили повреждения
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, многие госучреждения получили повреждения
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится в ближайшее время для принятия решения по кибербезопасности, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.
По данным
«Александр Турчинов проинформировал присутствующих, что наработанные национальным координационным центром кибербезопасности конкретные меры будут положены в основу решения СНБО, которое должно состояться в ближайшее время», — говорится в сообщении.
По словам Турчинова, одной из проблем является «отсутствие на законодательном уровне основ кибернетической защиты страны». Он считает необходимым увеличить финансирование мероприятий по кибербезопасности и информационной защите государства, потому что негативные последствия от кибератак, по его словам, значительно превышают сумму расходов на эти направления. Турчинов также заявил, что одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота.
Он считает, что многие госучреждения получили повреждения
«Хочу подчеркнуть, что это не просто отсутствие дисциплины. Это бездействие — преступление, за которое должностные лица, которые не обеспечили информационную безопасность своих учреждений, должны нести, в том числе, и уголовную ответственность», — сказал он.
Секретарь СНБО отметил, что все информационные ресурсы, которые подключились к защищенному контуру, не получили повреждений во время атаки.
«Прежде всего это касается мощных государственных информационных реестров, которые были надежно защищены, и киберпреступники не смогли пробить эту защиту», — подчеркнул он, добавив, что это лишнее свидетельство необходимости в обязательном порядке подключения государственных информационных систем к защищенному контуру безопасности.
Глобальная атака