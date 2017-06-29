Пушков прокомментировал решение Порошенко изменить статус Крыма

«Порошенко поручил изменить статус Крыма в Конституции Украины. Верно, лучше его вообще не упоминать как безвозвратно утраченную территорию», — написал он.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Чижмарь сообщил, что Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект об изменении статуса полуострова, так как «Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны».

В Кремле, комментируя эту инициативу, подчеркнули, что не воспринимают заявления зарубежных лидеров относительно статуса российских регионов.

В Киеве ранее не раз заявляли, что Крым скоро вернется в состав Украины. Так, Порошенко утверждал, что на полуострове будут «гордо развеваться украинские флаги».

Крым вновь стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя, принявших участие в голосовании. По словам президента Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».