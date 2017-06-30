Сити-менеджер Черняховска о своей отставке: Алиханов не видит меня в своей команде
Глава администрации Черняховского городского округа Сергей Щепетильников покинул свой пост. Такое решение приняли депутаты муниципалитета.
Глава администрации Черняховского городского округа Сергей Щепетильников покинул свой пост. Такое решение приняли депутаты муниципалитета.
Информацию Щепетильников подтвердил в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда.Ru» в четверг. По его словам, он сам попросил депутатов об освобождении от должности.
«Губернатор не видит меня в своей команде в Черняховске, и я поэтому попросил депутатов, чтобы не было хуже муниципалитету. У нас такой опыт уже был, когда Боос Георгий Валентинович с Виноградовым Андреем Валерьевичем выясняли отношения, от этого было хуже только муниципалитету. Я такого не хочу для своего города — я люблю свой город, я люблю Россию, я люблю свою область, и поэтому я не хочу плохого для своего муниципалитета. Насильно мил не будешь, поэтому такие обстоятельства», — пояснил он.
По словам Щепетильникова, дальнейшие его планы не связаны с госслужбой. «У меня есть планы, у меня две золотые медали за школу, за Рязанское десантное училище, я неплохо закончил высшие курсы военной контрразведки. У меня есть голова на плечах, есть планы, но, к сожалению, это не связано ни с государственной, ни с муниципальной службой», — добавил он.
Исполнять обязанности главы муниципалитета до проведения конкурса будет Станислав Претко.