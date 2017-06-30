Сити-менеджер Черняховска о своей отставке: Алиханов не видит меня в своей команде

Информацию Щепетильников подтвердил в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда.Ru» в четверг. По его словам, он сам попросил депутатов об освобождении от должности.

«Губернатор не видит меня в своей команде в Черняховске, и я поэтому попросил депутатов, чтобы не было хуже муниципалитету. У нас такой опыт уже был, когда Боос Георгий Валентинович с Виноградовым Андреем Валерьевичем выясняли отношения, от этого было хуже только муниципалитету. Я такого не хочу для своего города — я люблю свой город, я люблю Россию, я люблю свою область, и поэтому я не хочу плохого для своего муниципалитета. Насильно мил не будешь, поэтому такие обстоятельства», — пояснил он.

По словам Щепетильникова, дальнейшие его планы не связаны с госслужбой. «У меня есть планы, у меня две золотые медали за школу, за Рязанское десантное училище, я неплохо закончил высшие курсы военной контрразведки. У меня есть голова на плечах, есть планы, но, к сожалению, это не связано ни с государственной, ни с муниципальной службой», — добавил он.

Исполнять обязанности главы муниципалитета до проведения конкурса будет Станислав Претко.