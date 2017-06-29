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22:35 (мск), источник: РБК

Катар заявил о готовности сесть за стол переговоров с арабскими странами

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил о готовности Катара к урегулированию кризиса дипотношений со странами Персидского залива. Об этом министр сообщил журналистам в Вашингтоне, передает Reuters.

«В Дохе готовы обсуждать с арабскими странами “разумные меры” того, как положить конец региональному кризису», — сказал министр.

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Катар: требования арабских стран неприемлемы

Глава МИД подчеркнул, что в ходе своего пребывания в Вашингтоне он провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и обсудил «перспективы политического разрешения конфликта». Тиллерсон, по словам министра, назвал требования арабских стран к Катару «сложно реализуемыми».

По данным телеканала Al Jazeera, Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани также сообщил на встрече с журналистами о том, что Катар «имеет хорошие показатели по борьбе с терроризмом». По его словам, США могут подтвердить, что Катар «не поддерживает» террористические и экстремистские группировки.

Как сообщает Reuters, Катар намерен в связи с блокадой стран Персидского залива подать жалобу в ВТО против Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта.

В середине июня десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и еще 4 страны разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они обвинили его в поддержке экстремистов, в том числе из ИГ.

22 июня Катар получил от арабских стран список требований для восстановления дипотношений. Как выяснило агентство Associated Press, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (КСИР), а также закрыть турецкую военную базу. МИД Катара назвал эти требованиями «нереалистичными».

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