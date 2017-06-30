Мигрантам указывают дорогу на Дальний Восток

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Разработанный МВД (ведомству передали в 2016 году полномочия в области миграции — после расформирования ФМС) документ призван заменить действующую концепцию миграционной политики до 2025 года, которая была принята в 2012 году. Необходимость обновления концепции авторы объясняют «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения. МВД говорит о необходимости «создания условий для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы».

Одной из важных целей МВД считает «обеспечение миграционного потока на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона России».

Для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам, увеличить подъемные для россиян до 1 млн руб. По данным МВД, в 2012—2016 годах количество мигрантов в РФ удвоилось по сравнению с 2007—2011 годами, при этом доля внутренних мигрантов составила 88%, а внешних — 12%.



Авторы концепции предлагают дифференцированно подходить к иммигрантам, в частности, из стран «с нестабильной политической ситуацией». МВД предлагает стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», «изменить систему» выдачи иммигрантам разрешений на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ. Каким образом совершенствовать эту систему, в концепции не уточняется.



В рамках программы адаптации мигрантов МВД предлагает содействовать «развитию культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, формированию у иммигрантов и принимающего общества навыков межкультурного общения», противодействовать «ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости».

Для этого нужно «создание центров информационной и правовой поддержки иммигрантов, курсы изучения русского языка, истории и культуры, а также создание специального телеканала и циклов телепередач».

Заниматься вопросами адаптации мигрантов хочет не только МВД: ФАДН уже включило этот вопрос в госпрограмму «Реализация госнацполитики на период 2017—2025 годов». Поручение определить до 1 июня ведомство, которое будет заниматься адаптацией мигрантов, в конце прошлого года дал президент. О желании заниматься вопросами адаптации мигрантов уже говорили в ФАДН, ведомство включило этот вопрос в подготовленную госпрограмму «Реализация госнацполитики на период 2017—2025 годов». Однако разработанный еще в апреле проект указа о назначении ФАДН уполномоченным органом власти в сфере адаптации мигрантов еще не подписан. По словам источника «Ъ» в ФАДН, проблема в ресурсах: «Минэкономики и Минфин не против передачи агентству этих функций, но не обещают денег и людей. Нам дали дополнительно пять штатных единиц, но этого недостаточно, мы вообще просили 30 человек, чтобы создать управление».

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