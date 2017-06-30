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00:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Яблоко» и Парнас выдвинулись на выборы

Конференция московского отделения партии «Яблоко» выдвигает кандидатов на муниципальных выборах в Москве, которые пройдут 10 сентября. Председатель партии Эмилия Слабунова назвала первой победой партии выдвижение списка кандидатов из почти 1 тыс. человек. 296 кандидатов в муниципальные депутаты выдвинула ПАРНАС. Как сказал «Ъ» секретарь президиума ПАРНАС Константин Мерзликин, партия предлагала «Яблоку» идти на выборы «единым списком и единым брендом», однако договоренностей достичь не удалось.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Эмилия Слабунова на конференции столичного «Яблока» заявила, что «первая победа» партии на муниципальных выборах в Москве — выдвижение списка кандидатов из почти 1 тыс. человек. Она отметила, что в списке не только члены партии, но и «ее активные сторонники». Яблочники особенностью столичных выборов назвали то, что «в округах разные правила и это сложность для штаба».

Возглавляющая избирательный штаб московского «Яблока» Елена Русакова сказала «Ъ», что у партии «небольшой недорогой штаб»: «Мы занимаемся фандрайзингом, на помощь кандидатам собираем средства. Это необходимо, потому что по закону на избирательный счет кандидата любой москвич может пожертвовать не более 20 тыс. руб., а на партию можно больше». Кампании кандидатов будут вестись с привязкой к районам Москвы, так как они «очень разные с совершенно разной проблематикой». Общие же лозунги будут «касаться самоуправления и прямой демократии».

Партия ПАРНАС выдвинула 296 кандидатов в муниципальные депутаты в 103 муниципальных образованиях. В свою предвыборную программу они включили, в частности, требование об увеличении состава Мосгордумы до 146 депутатов-представителей всех районов Москвы.

Как рассказал «Ъ» секретарь президиума ПАРНАС Константин Мерзликин, партия предлагала «Яблоку» идти на выборы «единым списком и единым брендом», однако договоренностей достичь не удалось. Тем не менее господин Мерзликин не исключил, что оппозиционные партии еще смогут договориться о распределении округов.

«Существует шанс на то, что после регистрации, когда мы определим финальную картину, нам удастся договориться призывать голосовать как бы за союз “Яблоко” — ПАРНАС. Надеемся договориться не конкурировать в округах», — рассказал он.

В свою очередь, госпожа Русакова заявила, что у «Яблока» «были предварительные переговоры с ПАРНАС, Партией роста, но реально разобрать ситуацию по конкретным округам мы не успели физически».

Екатерина Гробман, Оксана Решетова, Анастасия Цветкова

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