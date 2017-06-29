Госдеп заявил, что США не беспокоят возможные провокации в Сирии

По утверждению Нойерт, химоружие применяло лишь сирийское правительство, и «на этот счет нет никаких дебатов». На вопрос, считают ли США, что Сирия избавилась от химоружия в соответствии с российско-американскими договоренностями 2013 года, представитель госдепа ответила: «Нет».

На брифинге Нойерт спросили, обеспокоены ли США возможностью провокации со стороны террористов. Она отреагировала ироническим выражением лица и ответила: «Нет», а затем повторила тот же ответ еще дважды.

Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

По его словам, провокация говорится в районе Нова-Джасем-Анхель, информация об этом получена из достоверных источников военно-политического руководства Сирии. Согласно полученной информации, боевики готовили операцию на протяжении последних нескольких недель.

Последние заявления военного руководства и государственного департамента США о том, что в случае применения правительством Башара Асада химического оружия на территории САР будут приняты «катастрофические для него меры», стало мощнейшим мотивирующим фактором для террористов при подготовке провокации, отметил диписточник.

По его данным, цель провокации — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР.

Он подчеркнул, что российская сторона, «29 июня оповестила военное руководство сил возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.) о планах террористов провести подобную акцию».

Сообщения о готовящейся в Сирии провокации появились накануне возможной первой встречи президентов России и США «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Как ожидается, на саммите в Германии переговоры также пройдут между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать.