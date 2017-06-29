Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Необычный семейный портрет растрогал пользователей соцсетей
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл»
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
21Открытие Московского международного кинофестиваля
29 июня, источник: РИА Новости

Госдеп заявил, что США не беспокоят возможные провокации в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. США не считают, что террористы готовят провокацию в Сирии с применением химоружия, заявила журналистам представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

Источник: Reuters

На брифинге Нойерт спросили, обеспокоены ли США возможностью провокации со стороны террористов. Она отреагировала ироническим выражением лица и ответила: «Нет», а затем повторила тот же ответ еще дважды.

По утверждению Нойерт, химоружие применяло лишь сирийское правительство, и «на этот счет нет никаких дебатов». На вопрос, считают ли США, что Сирия избавилась от химоружия в соответствии с российско-американскими договоренностями 2013 года, представитель госдепа ответила: «Нет».

Видео
Информационная атака перед новой интервенцией: США готовят удар по Сирии

Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

По его словам, провокация говорится в районе Нова-Джасем-Анхель, информация об этом получена из достоверных источников военно-политического руководства Сирии. Согласно полученной информации, боевики готовили операцию на протяжении последних нескольких недель.

Последние заявления военного руководства и государственного департамента США о том, что в случае применения правительством Башара Асада химического оружия на территории САР будут приняты «катастрофические для него меры», стало мощнейшим мотивирующим фактором для террористов при подготовке провокации, отметил диписточник.

По его данным, цель провокации — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР.

Он подчеркнул, что российская сторона, «29 июня оповестила военное руководство сил возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.) о планах террористов провести подобную акцию».

Сообщения о готовящейся в Сирии провокации появились накануне возможной первой встречи президентов России и США «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Как ожидается, на саммите в Германии переговоры также пройдут между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать.

Комментарии
1
Сергей Денисов
А давить "америкосов" нам всё таки придётся...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 От чего умер экс-солист 'Иванушек International' Олег Яковлев
«Рыжий» из «Иванушек» назвал нелепой смерть Олега Яковлева
От чего умер экс-солист 'Иванушек International' Олег Яковлев
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
Мутко: Российские футболисты показали себя профессионалами
Катар готов сесть за стол переговоров с арабскими странами
Украина взыскала с «Газпрома» $3 млн
В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов
Мужчина попытался въехать в толпу у мечети в Париже
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Чиновники назвали дату окончания ремонта улиц в центре Москвы
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь