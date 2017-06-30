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00:04 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Трамп подтвердил готовность США поставлять Украине уголь

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. США намерены поставлять уголь Украине и другим странам, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Мы хотим поставлять уголь им (Украине) и другим (странам)», — сказал он, выступая в минэнерго США в четверг. Ранее он рассказал о запросе украинского правительства.

Он пояснил, что Украина запросила «миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас».

Трамп не уточнил, способна ли индустрия США выполнить сейчас данные поставки. Из-за плана экс-президента США Барака Обамы по сокращению вредных выбросов в атмосферу в прошлом году обанкротились крупнейшие игроки на этом рынке.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.

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