Трамп подтвердил готовность США поставлять Украине уголь
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. США намерены поставлять уголь Украине и другим странам, заявил американский лидер Дональд Трамп.
КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. США намерены поставлять уголь Украине и другим странам, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Мы хотим поставлять уголь им (Украине) и другим (странам)», — сказал он, выступая в минэнерго США в четверг. Ранее он рассказал о запросе украинского правительства.
Он пояснил, что Украина запросила «миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас».
Трамп не уточнил, способна ли индустрия США выполнить сейчас данные поставки.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.
В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.
В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.