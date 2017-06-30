Дональд Трамп провозгласил Новую энергетическую политику США
Президент США Дональд Трамп провозгласил сегодня «новую американскую энергетическую политику», сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп провозгласил сегодня «новую американскую энергетическую политику», сообщает Reuters.
«Мы собрались здесь сегодня, чтобы положить начало новой американской энергетической политике», — заявил Трамп на мероприятии в министерстве энергетики.
«Мы станем экспортировать американскую энергию по всему миру», — подчеркнул он. При этом, по его словам, такой экспорт будет призван укрепить влияние США по всему миру.
Трамп объявил о намерении расширить поставки СПГ на азиатские рынки и угля — на Украину, а также о намерении снять ограничения на предоставление американского кредитования для зарубежных угольных проектов.
Американский президент указал, что его администрация постарается найти новые пути для возрождения сектора атомной энергетики в США. Предполагается провести исследование, чтобы выяснить, как сделать атомную энергетику более конкурентоспособной и решить проблемы отходов.
Также было объявлено о новой программе нефтегазовых разработок на шельфе.