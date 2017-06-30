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00:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Донбасс надо освобождать от людей из-за высокого уровня радиации — Тука

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В результате затопления шахт и повышения уровня воды в Донбассе повысится уровень радиации, в связи с чем необходимо постепенно переселять людей из региона, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении 10 лет», — сказал Тука в эфире «5 канала», ссылаясь на доклад НАН Украины.

Он также добавил, что загрязнения и радиация коснутся и территории России.

По словам замминистра, 88% резервных источников питьевой воды подконтрольной Украине части Луганской области уже признаны непригодными для использования.

Тука также добавил, что по поводу экологической катастрофы в Донбассе необходимо начинать международные дискуссии.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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