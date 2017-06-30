Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бари Алибасов о смерти экс-солиста "Иванушек"
Как недосып влияет на мозг
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Роналду показал новорожденных детей
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
СМИ объяснили, почему на Украине столкнулись ветераны и крестьяне
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
14:53 (мск), источник: Известия

Кремль ждет от врио губернаторов самостоятельности

Администрация президента дистанцируется от ручного менеджмента региональных внутриполитических проблем на выборах.

Источник: РИА "Новости"

Новую политическую реальность в ходе губернаторских выборов обеспечат команды действующих глав регионов, в первую очередь — временно исполняющих обязанности, которые претендуют на эти посты впервые. Кремль будет мониторить прежде всего реализацию избирательного процесса по всем нормам закона и не станет вмешиваться во внутриполитические процессы, в том числе режиссировать кампании. Ответственность за результат выборов будут нести сами губернаторы. О таком подходе «Известиям» рассказали два собеседника, близких к руководству внутриполитического блока Кремля.

В администрации президента (АП) отмечают, что перемены обусловлены приходом в регионы новой генерации политиков.

— Средний возраст кандидатов в губернаторы — 44 года. Они должны самостоятельно выстраивать реальный политический процесс, — рассказал «Известиям» собеседник в АП.

Новая команда внутриполитического блока намерена в первую очередь реализовать принцип «легитимность через легальность», пояснил другой источник издания. Поэтому прежде всего важна именно чистота избирательного процесса. Искусственно режиссировать конкурентные кампании в регионах кураторы из внутриполитического блока Кремля не намерены, утверждают собеседники «Известий» — число «спарринг-партнеров» на выборах не может считаться показателем конкуренции и легитимности кампании.

Читайте также
Жириновский предложил величать губернаторов «Ваше Сиятельство»

Источники «Известий» обратили внимание и на то, что фактический уровень конкуренции на сентябрьских выборах глав регионов не ниже, чем на прошлых региональных кампаниях.

— Из всех губернаторских кампаний прошедших лет только одна закончилась победой оппозиционера на выборах, где он конкурировал с единороссом — это была Иркутская область в сентябре 2015 года, — отметил еще один собеседник издания. — В двух случаях ситуация была на грани второго тура, но голосование завершилось в пользу действующего главы. Речь идет о выборах в Амурской области и в Республике Марий Эл.

По его словам, в 2017 году конкурентная кампания может развернуться в Бурятии и в Кировской области, где командам врио противостоят сильные региональные политики — сенатор Вячеслав Мархаев (КПРФ) и депутат Госдумы Кирилл Черкасов (ЛДПР). Нелинейной может также оказаться кампания в Пермском крае, где от партии «Города России» баллотируется оппозиционный несистемный политик Константин Окунев. В Ярославской области оппозиционные силы планировали пойти на выборы с единым кандидатом, но не смогли договориться между собой — в результате «Справедливая Россия» отказалась выдвигать своего однопартийца Анатолия Грешневикова на фоне шести претендентов от других оппозиционных партий.

Что говорят в регионах

В регионах «Известиям» рассказали, что контакты с внутриполитическом блоком АП накануне региональных выборов осуществляются в штатном режиме.

Наши контакты с чиновниками из Управления президента по внутренней политике нельзя назвать чрезмерно тесными. Как и всегда, они проводят мониторинг социально-политической ситуации в регионе. В зависимости от команды внутриполитического блока менялась лишь степень глубины этого мониторинга.
Вадим Дубичев
первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области

В Калининградской области отметили, что Москва в этом сезоне дала установку на первоочередное соблюдение всех норм избирательного законодательства.

— Мы следуем задаче провести избирательную кампанию легитимно. Для этого наша команда проводит работу по должному информированию населения о выборах, создает условия, комфортные для голосования граждан, а также занимается профилактикой нарушений законодательства, — сообщил «Известиям» врио заместителя главы правительства Калининградской области Александр Торба.

Он подчеркнул, что для удобства граждан областное законодательное собрание увеличило время для голосования на два часа (для этого потребовалось принятие регионального закона). Предполагается, что в выходной день это поможет гражданам более комфортно вписать поход на избирательный участок в свой график.

Что говорят эксперты

Эксперты считают, что причина, по которой Кремль отказывается решать внутриполитические проблемы регионов в ручном режиме, состоит в том, что обновленная команда внутриполитического блока работает в новой реальности.

Никто из администрации президента не собирается искусственно «накачивать» конкуренцию на выборах. Москва не станет звонить каждому муниципальному депутату и указывать, за кого отдавать подписи, а за кого нет. Все это лежит в плоскости работы местных чиновников. Они ответственны за легитимность выборов, им и отвечать.
Андрей Колядин
глава лаборатории региональной политики ЭИСИ

Он подчеркнул, что в условиях избирательной кампании наилучшую осведомленность о происходящем в субъекте имеют не московские чиновники, а региональные. За счет этой осведомленности они могут грамотно оценить риски и компетентность принимаемых решений.

По словам главы «Фонда исследования проблем демократии» Максима Григорьева, современная избирательная система требует повсеместного общественного контроля.

— Мне известно, что общественные палаты в регионах предпринимают усилия по контролю за избирательными кампаниями с целью недопущения нарушений. Мы стремились создать условия, при которых лица, нарушающие избирательное законодательство, рискуют понести существенные репутационные риски, — заявил «Известиям» эксперт.

По мнению политолога и профессора ВШЭ Олега Матвейчева, руководители регионов всегда должны были самостоятельно решать внутренние проблемы.

Читайте также
Путин назвал причины смены губернаторов

— Подключение администрации президента происходит тогда, когда губернатор не справляется с кризисной ситуацией. У кремлевских чиновников наверняка есть и другие задачи, которым они уделяют свое время, — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что конкурентная ситуация на губернаторских выборах не связана с наличием в законодательстве муниципального фильтра. По мнению Олега Матвейчева, фильтр служит барьером, предотвращающим попадание в бюллетень неподготовленных политиков.

— Фильтр задумывался не только как «сито», но и как стимул для партий активизировать работу на муниципальном уровне. Если партия не работает на местном уровне, то она не сможет и выдвигать своих кандидатов на губернаторских выборах, — сказал он.

Эксперт также отметил, что соответствующий закон начал действовать с 2012 года, так что у участников выборов было достаточно времени на подготовку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мантуров избран в совет директоров «Газпрома» вместо Улюкаева
ВВС Израиля атаковали войска САР на границе
Мантуров избран в совет директоров «Газпрома» вместо Улюкаева
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Футболисты сборной Германии в восторге от России
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
Тропические ливни над Москвой: реакция соцсетей На Москву и Подмосковье 30 июня обрушился сильнейший ливень, сопровождавшийся грозой и градом
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ Жюри 39-го Московского международного кинофестиваля наградило победителей
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына Максим Виторган выбрал необычный ракурс для снимка с сыном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь