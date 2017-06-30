Владимир Путин пригласил на ВЭФ во Владивосток главу Вьетнама
Глава российского государства заявил, что страны будут активнее взаимодействовать на Дальнем Востоке.
Глава российского государства заявил, что страны будут активнее взаимодействовать на Дальнем Востоке.
Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.
Президент России Владимир Путин в рамках прошедших
«Мы пригласили партнеров принять участие в предстоящем во Владивостоке в сентябре Восточном экономическом форуме и договорились активнее взаимодействовать в дальневосточном регионе России», — отметил Путин по итогам переговоров.
«Восточный экономический форум стал одним из самых ярких политических событий мирового значения. В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и
По словам министра, особое внимание уделяется углублению сотрудничества со странами АТР, в том числе с Социалистической Республикой Вьетнам.
«Мы будем рады присутствию на ВЭФ вьетнамских коллег. Мы настроены на активизацию сотрудничества между нашими странами. Драйвером развития двусторонних отношений может стать Дальний Восток. Первые вьетнамские инвесторы уже пришли в макрорегион и запускают свои проекты», — отметил Александр Галушка.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в