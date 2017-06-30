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03:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владимир Путин пригласил на ВЭФ во Владивосток главу Вьетнама

Глава российского государства заявил, что страны будут активнее взаимодействовать на Дальнем Востоке.

Владивосток, 30 июня, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин в рамках прошедших российско-вьетнамских переговоров пригласил на третий Восточный экономической форум во Владивосток президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, посетившего Россию с официальным визитом. Также глава российского государства сообщил, что стороны договорились активнее взаимодействовать на Дальнем Востоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Мы пригласили партнеров принять участие в предстоящем во Владивостоке в сентябре Восточном экономическом форуме и договорились активнее взаимодействовать в дальневосточном регионе России», — отметил Путин по итогам переговоров.

«Восточный экономический форум стал одним из самых ярких политических событий мирового значения. В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. Для многих стран это было очень неожиданно. Из их уст гости форума услышали, что-то, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества. Не мы, а они говорили о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, о тех мерах по поддержке инвестиций, которые предпринимает Россия на Дальнем Востоке, и оценивали их высоко. Форум получил свое международное признание, хотя проводился второй раз в истории. Дальневосточная повестка государства Российского получила высокую международную оценку, а сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России. Этот год станет не менее представительным. Японская сторона официально подтвердила, что их делегацию возглавит премьер-министр Синдзо Абэ», — подчеркнул Галушка.

По словам министра, особое внимание уделяется углублению сотрудничества со странами АТР, в том числе с Социалистической Республикой Вьетнам.

«Мы будем рады присутствию на ВЭФ вьетнамских коллег. Мы настроены на активизацию сотрудничества между нашими странами. Драйвером развития двусторонних отношений может стать Дальний Восток. Первые вьетнамские инвесторы уже пришли в макрорегион и запускают свои проекты», — отметил Александр Галушка.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.

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