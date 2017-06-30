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03:06 (мск), источник: ТАСС

Требования ужесточить проверки на рейсах в США коснутся двух аэропортов Москвы

ВАШИНГТОН, 30 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Власти США направили требования ужесточить меры безопасности при проверке пассажиров авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы в американские города из двух московских аэропортов — Домодедово и Шереметьево.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель министерства национальной безопасности США.

«Да, усиленные меры безопасности затронут авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Соединенные Штаты из двух аэропортов в России: Домодедово и Шереметьево», — сказал он, отвечая на вопрос, каких авиакомпаний и аэропортов России касаются новые меры.

Ранее США ввели новые требования безопасности при проверке пассажиров самолетов, выполняющих рейсы в эту страну. Эти меры касаются 280 аэропортов в 105 государствах.

В частности, в аэропортах должен быть «усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств» и «введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств». Кроме того, должны быть «усилены меры безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания». Также было указано на необходимость «применения более продвинутых технологий», расширения практики использования кинологических групп и «установки дополнительных зон предварительного досмотра».

Как отмечается на сайте миннацбезопасности, отказ того или иного субъекта усилить меры безопасности в соответствии с выдвинутыми ведомством требованиями может повлечь за собой приостановку разрешения на выполнение рейсов в США.

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