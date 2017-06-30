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03:36 (мск), источник: ТАСС

Постпред США при ООН обосновала недоверие к Ирану басней о скорпионе и лягушке

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поведала в четверг членам Совета Безопасности басню о лягушке и скорпионе, попытавшись таким образом объяснить недоверие к Тегерану и сомнение в его приверженности выполнению соглашения по ядерной программе.

Источник: Reuters

На заседании Совбеза заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман доложил о том, что Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерных договоренностей с «шестеркой» (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция). Участники сделки в ходе дискуссии подтвердили свою приверженность полной реализации соглашения. Взяв слово, постпред США заявила, что тема соблюдения иранским руководством своих международных обязательств напоминает ей басню о скорпионе и лягушке.

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«Скорпион попросил лягушку перевезти его через реку, лягушка вполне резонно спросила: “Откуда мне знать, что ты меня не ужалишь?” Скорпион ответил, что в таком случае они оба погибнут, и лягушка согласилась. Она позволила скорпиону забраться на спину, и они начали путь через реку», — начала пересказ басни Хейли.

«Само собой, на полпути скорпион все же ужалил лягушку, — продолжила дипломат. — На последнем издыхании лягушка спросила: «Почему?» Скорпион ответил: «Потому что свойственно мне по природе».

По словам постпреда США, последний доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, посвященный выполнению ядерных договоренностей, «полон исчерпывающих свидетельств, касающихся природы иранского режима». Она обвинила Исламскую Республику в пренебрежении резолюцией СБ 2231, принятой в поддержку соглашения, раскритиковав Тегеран за проведение ракетных испытаний и сделки с оружием.

Кроме того, Хейли утверждала, что Иран играет «деструктивную и дестабилизирующую роль на Ближнем Востоке» — от Сирии до Йемена и от Ирака до Ливана, поддерживая «террористические группы».

Как заявила дипломат, «США больше не будут закрывать глаза на поведение иранского режима». По ее словам, Вашингтон вместе с союзниками будет перехватывать иранские грузы с оружием, запрещенные резолюцией, а также вводить санкции в отношении лиц, которые причастны к нарушению санкционного режима.

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