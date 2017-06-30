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04:40 (мск), источник: РИА Новости

Посол Китая в США выразил недовольство продажей Вашингтоном оружия Тайваню

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Посол Китая в Вашингтоне заявил, что продажа оружия Тайваню и введение санкций против китайских компаний подрывают двусторонние отношения, передает агентство Рейтер.

Источник: AP 2017

В четверг в госдепартаменте заявили, что США продадут Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов, но не откажутся от политики «одного Китая». Речь идет о первой такого рода сделке с Тайванем со стороны нынешней администрации Дональда Трампа. В этот же день США включили в санкционный список несколько китайских компаний, обвинив их в связях с КНДР.

«Все эти действия — санкции против китайских компаний и особенно продажа оружия Тайваню — без сомнения негативно повлияют на взаимное доверие между двумя сторонами, как противоречащие духу саммита во Флориде», — заявил журналистам китайский дипломат Цуй Тянькай.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в начале апреля в личной резиденции американского лидера в Мар-а-Лаго.

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