Посол Китая в США выразил недовольство продажей Вашингтоном оружия Тайваню

В четверг в госдепартаменте заявили, что США продадут Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов, но не откажутся от политики «одного Китая». Речь идет о первой такого рода сделке с Тайванем со стороны нынешней администрации Дональда Трампа. В этот же день США включили в санкционный список несколько китайских компаний, обвинив их в связях с КНДР.

«Все эти действия — санкции против китайских компаний и особенно продажа оружия Тайваню — без сомнения негативно повлияют на взаимное доверие между двумя сторонами, как противоречащие духу саммита во Флориде», — заявил журналистам китайский дипломат Цуй Тянькай.