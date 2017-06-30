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04:52 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро просит жителей Венесуэлы помочь поймать пилота Оскара Переса

МЕХИКО, 30 июн — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обратился с просьбой к жителям страны помочь поймать пилота вертолета, который атаковал верховный суд (ВС) и здание МВД.

Источник: РИА Новости

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером Оскаром Пересом в минувший вторник угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и ВС, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали произошедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.

Видео
Бывший полицейский угнал вертолет и атаковал здание Верховного суда Венесуэлы

«Он преступник, убийца, и я прошу помощи у всего народа Венесуэлы. Если он еще находится в нашей территории, то пусть народ Венесуэлы, опознав его, поймает этого террориста и преступника, где бы он ни был», — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Он отдельно обратился к проправительственным общественным и политическим организациям с просьбой оказать содействие органам госбезопасности в этом деле.

В результате атаки вертолета под управлением Переса на правительственные здания никто не пострадал. Вертолет позднее был обнаружен в штате Варгас, однако его экипаж сумел скрыться.

Как считает известный мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар, данные события могут отражать настроения части венесуэльской армии, уставшей от коррупции и нарушения конституционных норм.

Ранее он заявил РИА Новости, что, по его мнению, «это только начало подобных выступлений, это не касается коррумпированной верхушки вооруженных сил, но вполне относится к среднему звену командования, не вовлеченному в коррупцию», отметив, что надеется, «что это закончится не восстанием, а давлением на власти с целью уважать конституцию».

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