В Японии начался процесс против бывшего руководства компании-оператора АЭС «Фукусима-1»
ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о халатности в отношении бывшего руководства
ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о халатности в отношении бывшего руководства
Бывшему председателю компании Цунэхисе Кацумате, а также двум
В ходе следствия удалось установить, что еще в 2008 году дочерняя компания TEPCO подготовила оценку, согласно которой в районе АЭС возможно цунами высотой до 15,7 метра.
Несколькими годами ранее прокуроры решили не выдвигать обвинения по уголовному делу в отношении руководства TEPCO, поскольку посчитали, что аварию не удалось бы предотвратить, даже если бы были предприняты защитные меры. Однако к ответственности их призвала общественная группа адвокатов, назначенная судом.
В этом деле много технических тонкостей, касающихся, к примеру, конкретных результатов оценки рисков, требований по строительству защитных волнорезов и так далее. Как ожидается, решение будет вынесено не ранее следующего года.
Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Обширные территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами, из района расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.