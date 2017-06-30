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05:26 (мск), источник: ТАСС

В Японии начался процесс против бывшего руководства компании-оператора АЭС «Фукусима-1»

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о халатности в отношении бывшего руководства компании-оператора «Фукусима-1» Tokyo Electric Power (TEPCO) начались в пятницу в Токио.

Источник: Reuters

Бывшему председателю компании Цунэхисе Кацумате, а также двум вице-президентам Итиро Такэкуро и Сакаэ Муто вменяется в вину то, что TEPCO не приняла превентивных мер по защите станции от потенциального удара цунами.

Главный вопрос, ответ на который предстоит выяснить, заключается в том, был ли топ-менеджмент объекта в курсе, что на побережье в этом районе может обрушиться цунами высотой около 15 метров.

В ходе следствия удалось установить, что еще в 2008 году дочерняя компания TEPCO подготовила оценку, согласно которой в районе АЭС возможно цунами высотой до 15,7 метра.

Несколькими годами ранее прокуроры решили не выдвигать обвинения по уголовному делу в отношении руководства TEPCO, поскольку посчитали, что аварию не удалось бы предотвратить, даже если бы были предприняты защитные меры. Однако к ответственности их призвала общественная группа адвокатов, назначенная судом.

В этом деле много технических тонкостей, касающихся, к примеру, конкретных результатов оценки рисков, требований по строительству защитных волнорезов и так далее. Как ожидается, решение будет вынесено не ранее следующего года.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Обширные территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами, из района расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

Комментарии
1
А Б
Предвидеть катастрофическое развитие природных катаклизмов весьма сложно, с этой задачей не могут справится целые институты, работающие в этих направлениях. Обвинять руководство станции в том, что оно не смогло принять превентивных мер противодействия стихии, есть ни что иное, как поиск крайних в этой ситуации. Скорее претензии нужно предъявлять проектировщикам и тем, кто принимал решение о строительстве станции в том месте, которое могло потенциально стать опасным при наступлении стихии.
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