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05:34 (мск), источник: RNS

AMTI: КНР строит новые военные объекты в Южно-Китайском море

Китай строит новые пусковые установки для ракет и купола для радаров, а также пункты связи на рифах Фири Кросс, Мисчиф и Суби в группе островов Спратли. К такому выводу, как сообщает Reuters, пришел исследовательский центр Asia Maritime Transparency Initiative (в составе вашингтонского Center for Strategic and International Studies) на основе новых спутниковых снимков.

Источник: Reuters

На Фири Кросс к восьми пусковым установкам для ракет добавились еще четыре. На рифах Мисчиф и Суби их осталось по восемь. В феврале агентство Reuters сообщало, что Китай близок к завершению построек для ракет «земля-воздух» дальнего радиуса действия.

На рифе Мисчиф появилась большая антенная решетка, которая, как предполагается, усилит способность Китая осуществлять наблюдение за окружающим пространством. Большой купол возведен на Фири Кросс, еще один строится — здесь могут размещаться радарные системы или узлы связи. Еще два купола строятся на Мисчиф. Купол поменьше на Мисчиф возводится близ пусковых установок.

«Пекин теперь может развернуть вооруженные силы, включая боевые самолеты и мобильные ракетные установки на островах Спратли в любой момент», — указывает AMTI.

США уже не раз подвергали критике строительство Китаем военных сооружений на искусственных островах в архипелаге Спратли ввиду опасений в отношении того, что те могут быть использованы для ограничения судоходства в Южно-Китайском море.

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