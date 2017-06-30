AMTI: КНР строит новые военные объекты в Южно-Китайском море

На Фири Кросс к восьми пусковым установкам для ракет добавились еще четыре. На рифах Мисчиф и Суби их осталось по восемь. В феврале агентство Reuters сообщало, что Китай близок к завершению построек для ракет «земля-воздух» дальнего радиуса действия.

На рифе Мисчиф появилась большая антенная решетка, которая, как предполагается, усилит способность Китая осуществлять наблюдение за окружающим пространством. Большой купол возведен на Фири Кросс, еще один строится — здесь могут размещаться радарные системы или узлы связи. Еще два купола строятся на Мисчиф. Купол поменьше на Мисчиф возводится близ пусковых установок.

«Пекин теперь может развернуть вооруженные силы, включая боевые самолеты и мобильные ракетные установки на островах Спратли в любой момент», — указывает AMTI.