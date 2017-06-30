США разрешили въезд женихам и невестам из стран «черного списка»

Иммиграционный указ президента Дональда Трампа приостановил въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев. Действие указа начинается с пятницы, 30 июня.

Ранее высокопоставленный представитель администрации заявил, что въезд будет разрешен тем, у кого в США есть родители, дети, братья или сестры. Наличие в США бабушки или дедушки, внука или внучки, племянника или племянницы, двоюродных братьев и сестер, а также жениха или невесты не считалось близкими семейными связями.

«В ходе дальнейшей оценки этого вопроса было решено, что женихи и невесты будут рассматриваться как ближайшие родственники», — сообщил собеседник агентства.

В четверг вечером власти штата Гавайи обратились в федеральный суд за разъяснениями о составленном в Вашингтоне списке семейных связей, который в Гонолулу считают слишком узким.