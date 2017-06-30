Как избежать случайной войны между Россией и США

Источник: AP 2017

Путин и Трамп остаются лидерами двух крупнейших военных и ядерных держав в мире. Контроль над их огромными силами и арсеналом входит в сферу международной ответственности и прямым образом затрагивает интересы Европы. Саммит G20 — прекрасная возможность, чтобы напомнить ей об этом. В небе Прибалтики на прошлой неделе российский истребитель Су-27 пролетел в полутора метрах от крыла американского самолета-разведчика RC-135U. Грубо говоря, это расстояние, на котором мы обгоняем на шоссе фуры со скоростью 140 км/ч, если соблюдать минимальное расстояние заноса. В полете нет никаких систем, ограничивающих скорость, нет системы контроля, выравнивающей маршрут: этот российский маневр — а он был далеко не первым — представлял собой опасность. Быть может, он был ответом на участившиеся полеты НАТО в небе недалеко от границы России. Москва как раз недавно на это жаловалась.

Российские и американские пилоты — молодцы. Они поочередно друг друга провоцируют, но пока они останавливаются на волоске от катастрофы, ничего не происходит. Мы можем лишь предполагать, что бы случилось, если бы крылья этих самолетов задели друг друга, а не обошлись пролетом на незначительной дистанции. Это происходит не только в европейском небе, где самолеты осуществляют патрулирование, но и в Сирии, где они участвуют в боевых действиях. Они сбрасывают бомбы на ИГ (организация признана террористической и запрещена в России — прим. ред.), но чаще всего — на разных участках, чтобы обеспечить победу своих союзников на территории Исламского государства. Когда США сбили самолет Дамаска, Москва заявила, что воздушная техника международной коалиции станет «мишенью», но неясно, о чем именно шла речь — о радарах или также о ракетах. В любом случае эта информация никого не успокоила. В ожидании дальнейших объяснений австралийцы приостановили свои миссии, проходящие рядом с российскими операциями. Расхождения между Вашингтоном и Москвой весьма серьезны, но при этом их нельзя сопоставить по масштабу с эпохальным столкновением времен холодной войны, когда две сверхдержавы разыгрывали между собой матч за мировое господство. Тогда они поочередно сдерживали друг друга в соответствии с кодом и правилами поведения, выработанными, в частности, после кризиса с ракетами на Кубе в 1962 году. Если уровень самодисциплины станет ниже, наклонная плоскость противоречий и конфликтов — от Украины до Ближнего Востока — учитывая непредсказуемость врагов, может привести США и Россию к военному столкновению, которого не желает ни одна, ни другая сторона. К случайной войне.