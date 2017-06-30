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06:37 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Как избежать случайной войны между Россией и США

Через десять дней Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на саммите G20 в Гамбурге. Сегодня было опубликовано открытое письмо, подписанное четырьмя авторитетными сторонами — американской, российской, британской и немецкой — адресованное двум президентам и содержащее несколько простых просьб.

Источник: AP 2017

Путин и Трамп остаются лидерами двух крупнейших военных и ядерных держав в мире. Контроль над их огромными силами и арсеналом входит в сферу международной ответственности и прямым образом затрагивает интересы Европы. Саммит G20 — прекрасная возможность, чтобы напомнить ей об этом.

В небе Прибалтики на прошлой неделе российский истребитель Су-27 пролетел в полутора метрах от крыла американского самолета-разведчика RC-135U. Грубо говоря, это расстояние, на котором мы обгоняем на шоссе фуры со скоростью 140 км/ч, если соблюдать минимальное расстояние заноса. В полете нет никаких систем, ограничивающих скорость, нет системы контроля, выравнивающей маршрут: этот российский маневр — а он был далеко не первым — представлял собой опасность. Быть может, он был ответом на участившиеся полеты НАТО в небе недалеко от границы России. Москва как раз недавно на это жаловалась.

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Российские и американские пилоты — молодцы. Они поочередно друг друга провоцируют, но пока они останавливаются на волоске от катастрофы, ничего не происходит. Мы можем лишь предполагать, что бы случилось, если бы крылья этих самолетов задели друг друга, а не обошлись пролетом на незначительной дистанции. Это происходит не только в европейском небе, где самолеты осуществляют патрулирование, но и в Сирии, где они участвуют в боевых действиях. Они сбрасывают бомбы на ИГ (организация признана террористической и запрещена в России — прим. ред.), но чаще всего — на разных участках, чтобы обеспечить победу своих союзников на территории Исламского государства. Когда США сбили самолет Дамаска, Москва заявила, что воздушная техника международной коалиции станет «мишенью», но неясно, о чем именно шла речь — о радарах или также о ракетах. В любом случае эта информация никого не успокоила. В ожидании дальнейших объяснений австралийцы приостановили свои миссии, проходящие рядом с российскими операциями.

Расхождения между Вашингтоном и Москвой весьма серьезны, но при этом их нельзя сопоставить по масштабу с эпохальным столкновением времен холодной войны, когда две сверхдержавы разыгрывали между собой матч за мировое господство. Тогда они поочередно сдерживали друг друга в соответствии с кодом и правилами поведения, выработанными, в частности, после кризиса с ракетами на Кубе в 1962 году. Если уровень самодисциплины станет ниже, наклонная плоскость противоречий и конфликтов — от Украины до Ближнего Востока — учитывая непредсказуемость врагов, может привести США и Россию к военному столкновению, которого не желает ни одна, ни другая сторона. К случайной войне.

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Ошибка пилота, порочный круг, запущенный любым военным инцидентом, радикальная национальная риторика могут стать искрой, которая повлечет за собой гораздо более масштабное возгорание. А перед пожаром необходимо обзавестись огнетушителями. Вот какие требования предъявляются в сегодняшнем открытом письме, направленном двум президентам.

Письмо подписано четырьмя «бывшими политиками», которые могут похвастаться значительным опытом в сфере американо-российских и трансатлантических отношений, а также в вопросе ядерного разоружения. Это Дез Браун (Des Browne), экс-министр обороны Великобритании; Вольфганг Ишингер (Wolfang Ishinger), посол Германии в Вашингтоне, Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел России и Сэм Нанн (Sam Nunn), американский сенатор, известный сторонник ядерного разоружения и обезвреживания бывших советских АЭС. Начиная констатации факта того, что отношения между Россией и Западом продолжают ухудшаться и того, что они «с каждым днем становятся все опаснее», авторы письма призывают двух президентов воспользоваться предстоящей встречей в Гамбурге для «совместной работы в области общих интересов, особенно в вопросах снижения ядерной и военной опасности и предотвращения терактов, способных привести к катастрофе».

Авторы письма обращаются к двум президентам с просьбой предпринять четыре безотлагательных шага: сделать совместное заявление о том, что «в ядерной войне нельзя участвовать и невозможно одержать победу», заново скоординировать военные отношения между НАТО и Россией в вопросе урегулирования кризисов, предпринять совместные действия, чтобы воспрепятствовать получению террористами оружия массового поражения (например, радиоактивных материалов для создания «грязной бомбы»), а также начать диалог об опасности кибератак на системы оповещения, управления и контроля за ядерным вооружением.

Это даже не политическое письмо — это воззвание к здравому смыслу. В нем нет требований сделать революционные шаги, меняющие сложившийся баланс сил. То, о чем просят двух президентов — особенно первый пункт — могло бы стать темой для сочинения третьего класса начальной школы. Белый дом и Кремль могут затрудниться с ответом, действуя в рамках заданных границ и доктрин. Здесь от Дональда Трампа и Владимира Путина потребуется политическое мужество и стратегическое мышление. Мы, европейцы и итальянцы, должны надеяться, что они найдут в себе эти качества и что саммит G20 в Гамбурге станет важным этапом международных отношений.

Стефано Стефанини, La Stampa

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