Суд признал незаконным отстранение председателя Думы Усть-Кутского района Приангарья
Решение не вступило в законную силу.
Решение не вступило в законную силу.
29 июня вынесено решение об удовлетворении административных исковых требований спикера райдумы.
— Всех допросили. Много сказано было слов, но фактов нет, одни эмоции. Я до того, как подал заявление в суд, написал в прокуратуру. Они ответили, что оснований для досрочного прекращения полномочий нет. Это же было сказано представителем прокуратуры на судебном заседании, — сообщил корр. агентства Валерий Носовко.
Апелляция на решение может быть подана в течение месяца.
Напомним, что отстранение от должности председателя Думы