Суд признал незаконным отстранение председателя Думы Усть-Кутского района Приангарья

Усть-Кутский районный суд признал незаконным решение Думы Усть-Кутского МО седьмого созыва от 30 мая о досрочном прекращении полномочий председателя Валерия Носовко. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

29 июня вынесено решение об удовлетворении административных исковых требований спикера райдумы.

— Всех допросили. Много сказано было слов, но фактов нет, одни эмоции. Я до того, как подал заявление в суд, написал в прокуратуру. Они ответили, что оснований для досрочного прекращения полномочий нет. Это же было сказано представителем прокуратуры на судебном заседании, — сообщил корр. агентства Валерий Носовко.

Апелляция на решение может быть подана в течение месяца.