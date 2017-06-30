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06:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд признал незаконным отстранение председателя Думы Усть-Кутского района Приангарья

Решение не вступило в законную силу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Усть-Кутский районный суд признал незаконным решение Думы Усть-Кутского МО седьмого созыва от 30 мая о досрочном прекращении полномочий председателя Валерия Носовко. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

29 июня вынесено решение об удовлетворении административных исковых требований спикера райдумы.

— Всех допросили. Много сказано было слов, но фактов нет, одни эмоции. Я до того, как подал заявление в суд, написал в прокуратуру. Они ответили, что оснований для досрочного прекращения полномочий нет. Это же было сказано представителем прокуратуры на судебном заседании, — сообщил корр. агентства Валерий Носовко.

Апелляция на решение может быть подана в течение месяца.

Напомним, что отстранение от должности председателя Думы Усть-Кутского района Валерия Носовко инициировано группой депутатов, не сдавших сведения о доходах. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщил в телефонном разговоре спикер райдумы. Он отметил, что конфликт с некоторыми депутатами длится уже год.

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