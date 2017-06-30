Александр Зырянов назначен директором Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
Александр Зырянов назначен директором Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, об этом сообщается на сайте организации.
Александр Зырянов назначен директором Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, об этом сообщается на сайте организации.
«Подписан соответствующий приказ департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО НСО). Напомним, ДИЗО НСО в соответствии с законодательством осуществляет полномочия Общего собрания акционеров АО “АИР”, 100% акций которого находятся в государственной собственности Новосибирской области», — говорится в сообщении
Александр Зырянов работает в АО «АИР» с декабря 2014 года. Занимал должность первого заместителя Генерального директора, с 18 апреля 2017 года замещал должность исполняющего обязанности Генерального директора АО «АИР».
Напомним, предыдущий глава агентства Владимир Никонов перешел на работу в Технопарк Новосибирска.