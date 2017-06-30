Александр Зырянов назначен директором Агентства инвестиционного развития Новосибирской области

«Подписан соответствующий приказ департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО НСО). Напомним, ДИЗО НСО в соответствии с законодательством осуществляет полномочия Общего собрания акционеров АО “АИР”, 100% акций которого находятся в государственной собственности Новосибирской области», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Александр Зырянов работает в АО «АИР» с декабря 2014 года. Занимал должность первого заместителя Генерального директора, с 18 апреля 2017 года замещал должность исполняющего обязанности Генерального директора АО «АИР».

Напомним, предыдущий глава агентства Владимир Никонов перешел на работу в Технопарк Новосибирска.