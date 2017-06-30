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09:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Константин Толкачев рассказал, будет ли реновация в Башкирии

УФА, 30 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Спикер регионального парламента Константин Толкачев оценил возможности проведения реновации в Башкирии. Руководитель законодательного собрания республики считает, что эта тема для регионов — вопрос не сегодняшнего дня. В приоритете регионов — расселение из аварийного жилья.

«Проблема с жильем всегда была одной из ведущих в структуре социальной политики, и не случайно, начиная с Конституции 1936 года, право на жилье относится к числу конституционных, то есть основных прав гражданина страны. Реализация этого права всегда ограничена возможностями экономики. Поэтому, понимая целесообразность самой идеи реновации для всей территории России, мы, в то же время, должны реально оценивать возможности регионов по её реализации. Необходимо учитывать экономические возможности субъектов, степень дотационности их бюджетов».

Константин Толкачев отметил, что «хрущевки», построенные в середине прошлого века, морально и физически сильно устарели. Рано или поздно придется сносить их, строить новые дома по всей стране.

«У Москвы есть возможность заняться этим уже сегодня. Но для большинства регионов реновация — это все-таки вопрос не сегодняшнего и, может быть, даже не завтрашнего дня. Сейчас приоритет — расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, — подчеркнул спикер регионального парламента. — Частный сектор, дома барачного типа — все это можно встретить не только на окраинах, но и в самом центре практически любой столицы субъекта России, что уж говорить о состоянии жилого фонда в малых городах».

Напомним, Совет Федерации одобрил принятый Госдумой так называемый закон о реновации жилого фонда Москвы. В документе дается определение понятию «реновация», уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу: многоквартирные дома не выше девяти этажей, возведенные по типовым проектам 1957−1968 гг. «с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий». Закон предоставляет собственникам расселяемых домов возможность получить на выбор благоустроенное жилье не меньшей площади и стоимости или денежную компенсацию. При этом новое жилье будет находиться в пределах того же района или округа.

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