Лукашенко накормил главных редакторов российских СМИ

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман встретили президента Беларуси Александра Лукашенко на крыльце офиса агентства и организовали небольшую экскурсию. После чего гостя познакомили с членами Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ.

«Ну наконец-то», — сказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, обмениваясь крепким рукопожатием с белорусским лидером.

Вопросы и ответы

Беседа главы государства с ведущими журналистами России длилась около трех часов. По оценке пресс-службы президента, разговор получился откровенным.

«Участники встречи успели обсудить самый широкий круг вопросов, главной темой встречи стали белорусско-российские отношения», — говорится в сообщении пресс-службы. Александр Лукашенко подробно рассказал, как сейчас развиваются двусторонние связи между странами в общественно-политической и торгово-экономической сферах, а также раскрыл свои ожидания от предстоящего заседания Высшего государственного совета.

Обсуждались и вопросы сферы миграционного контроля, взаимодействие двух стран на международной арене, перспективы развития Содружества Независимых Государств и правила работы в Евразийском экономическом союзе.

Главные редактора российских СМИ воспользовались возможностью узнать из первых уст о сотрудничестве Беларуси с Китаем и отношениях страны с Западом. Отдельно была затронута проблематика урегулирования конфликта в Украине.

Фото на память

Участники встречи устроили фотосессию с главой белорусского государства, как официальную, так и непротокольную. На фотографиях видно, что теплый прием Александру Лукашенко понравился.

Алексей Венедиктов сразу же запостил в своих аккаунтах в соцсетях фотографию с президентом, сопроводив ее подписью «Планируемся на завтра». Фотография собрала более тысячи лайков в Инстаграме.