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09:06 (мск), источник: Tengrinews

Асанов прокомментировал конфликт сотрудников Академии Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов прокомментировал конфликт, произошедший между сотрудниками Академии правоохранительных органов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Идет расследование, будет дана квалификация деятельности обеих сторон. Это расследует полиция. В академии это произошло, поэтому виновные пока предварительно отстранены от должностей. Пока еще не вынесено на обсуждение дисциплинарной комиссии», — сказал Асанов.

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Журналисты поинтересовались у Жакипа Асанова, являются ли подобные конфликты нормой для Генеральной прокуратуры.

«Не норма — это точно. Такие сотрудники работать не будут. До конца года мы будем реализовывать серьезную кадровую работу. Итак мы избавляемся от очень многого. Сейчас новый закон о прокуратуре принят, поэтому в соответствии с этим будут абсолютно иные требования к каждому сотруднику. Кстати, уже многие задумываются и уходят. Очень многие уходят, мы просто об этом не говорим. Как-нибудь осенью, я думаю, мы посветим кадровой политике специальное заседание коллегии», — добавил генеральный прокурор Казахстана.

Как стало известно, 29 мая этого года в служебном кабинете в рабочее время между двумя сотрудниками академии произошел конфликт. ОВД Целиноградского района Акмолинской области по данному факту проводится досудебное расследование. Администрация академии незамедлительно назначила служебное расследование.

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