Асанов прокомментировал конфликт сотрудников Академии Генпрокуратуры
Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов прокомментировал конфликт, произошедший между сотрудниками Академии правоохранительных органов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов прокомментировал конфликт, произошедший между сотрудниками Академии правоохранительных органов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Идет расследование, будет дана квалификация деятельности обеих сторон. Это расследует полиция. В академии это произошло, поэтому виновные пока предварительно отстранены от должностей. Пока еще не вынесено на обсуждение дисциплинарной комиссии», — сказал Асанов.
Журналисты поинтересовались у Жакипа Асанова, являются ли подобные конфликты нормой для Генеральной прокуратуры.
«Не норма — это точно. Такие сотрудники работать не будут. До конца года мы будем реализовывать серьезную кадровую работу. Итак мы избавляемся от очень многого. Сейчас новый закон о прокуратуре принят, поэтому в соответствии с этим будут абсолютно иные требования к каждому сотруднику. Кстати, уже многие задумываются и уходят. Очень многие уходят, мы просто об этом не говорим.
Как стало известно, 29 мая этого года в служебном кабинете в рабочее время между двумя сотрудниками академии произошел конфликт. ОВД Целиноградского района Акмолинской области по данному факту проводится досудебное расследование. Администрация академии незамедлительно назначила служебное расследование.